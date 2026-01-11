Az ISIS poszterlánya influenszerként pózol a közösségi médiában

Tareena Shakil, aki az Iszlám Állam (ISIS) poszterlányaként vált hírhedtté, fiával együtt azért hagyta el Nagy-Britanniát, hogy Szíriában harcosfeleség legyen. Shakilt, 2016-ban hat év börtönbüntetésre ítéltek, mert csatlakozott az ISIS-hez és terrorcselekmények elkövetésére buzdított a közösségi oldalán. A nő most influenszerként tevékenykedik: utazgat a világban és drága ruhákban pózol. Legutóbbi Instagram-bejegyzései szerint Shakil karácsonykor előbb Londonba látogatott el vásárolgatni, majd Párizsba kirándulni – írja a Daily Mail.

Az ISIS poszterlánya 2015-ben, még így nézett ki – most már influenszerként pózol

Fotó: - / West Midlands Police

A 2025-ös év is sűrű volt számára, hiszen többek között meglátogatott egy thaiföldi szigetet, járt Rómában, Egyiptomban, Amszterdamban és még egy síelés is belefért Albániában. Az influenszer közel 50 000 követővel és több mint ötmillió lájkkal rendelkező TikTok, Instagram és YouTube fiókjain számol be utazásairól.

Annak ellenére, hogy ő maga is egyedülálló, rövid videóiban, – amelyeket gyakran egy fehér sportautóban vesz fel – elmagyarázza, mit kell tenniük a nőknek, hogy megtalálják lelki társukat. YouTube-on Shakil általában a pozitív gondolkodás erejéről és a sikerhez szükséges hozzállás fontosságáról beszél. Az egyik videójában – anélkül, hogy utalt volna korábbi dzsihádista életére – azt mondta:

Szükségetek van a rossz időkre, srácok – arra, hogy éjjel sírva aludjatok el. Amikor ezen mész keresztül, fantasztikusabbá válsz. [...] Nem csinálok olyasmit, amit nem akarok...

De ki ez az ISIS influenszer?

Shakil, egy volt egészségügyi dolgozó Birminghamből,

az első és egyetlen brit nő volt, akit terrorizmusért ítéltek el.

2016 februárjában a birminghami koronabíróságon a bíró a következőket mondta: a legriasztóbb az, hogy elvitte kisgyermekét Szíriába, tudva, hogy hogyan fogják felhasználni. A kisgyereket ISIS-zászlóba tekerve, fegyverek mellett pózoltatták. Shakil anyja brit származású, apja pakisztáni, két öccsével és húgával együtt Burton upon Trentben nőtt fel. Édesanyja elmesélte, hogy Shakil nyugati nevelést kapott – a hálószobájában a Spice Girls dalaira tanult be táncokat és szombatonként egy szupermarketben dolgozott, hogy pénzt keressen ruhákra és sminkre.

Lányát okos és népszerű lányként írta le, aki felvételt nyert a Birminghami Egyetemre, hogy pszichológiát tanuljon, de otthagyta az egyetemet, és a diákhitelét arra költötte el, hogy az Iszlám Állam mártírja legyen.

Tanulmányai második évében megismerkedett egy jemeni származású fodrásszal, akivel összeházasodtak. Shakil azt állította, hogy a kapcsolat bántalmazóvá vált, és titokban elkezdte tervezni utazását Szíriába, mivel „biztonságot és békét keresett egy iszlám államban”, ahol nincs alkohol és drog. 2014 októberében azt mondta családjának, hogy 14 hónapos fiát Törökországba viszi nyaralni. Azonban ahelyett, hogy a tengerpartra ment volna, az Iszlám Állam embercsempészei Szíriába vitték, hogy felkészítsék őt leendő dzsihádista menyasszonyi szerepére. A városba érkezve Shakil üzenetet küldött barátainak, hogy muszlimként kötelessége megölni az hitetleneket, és hogy mártírként akar meghalni és dzsihádot (szent háborút) fog folytatni.

Ezután egy házba került, ahol más nőkkel együtt azt várták, hogy külföldi harcosok feleségei legyenek.

Shakil elmesélte, hogy a beszélgetéseiket gyakran kihallgatták, és a nőktől általában elvárták, hogy meghatározott módon viselkedjenek. Elmesélte, hogy egyszer férfiak jöttek a házba, és két engedetlen lányt egy furgonba tettek – őket soha többé nem látták.