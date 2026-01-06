Felháborító dolog történt Nagy-Britanniában – hogy létezhet ilyen?

Meglepő ítélet született Nagy-Britanniában: egy brit bíróság 7500 font, azaz mintegy 3,3 millió forint kártérítést ítélt meg egy elítélt iszlamista gyilkosnak, amiért hosszabb időn keresztül elkülönítve tartották a többi fogvatartottól. Az ítélet értelmében az ügyvédi költséget is az adófizetők állják – számolt be róla a JungeFreiheit.
Az iszlamista gyilkos két tinédzsert lőtt le
A kártérítésben részesült férfi Fuad Awale, akit 2013 januárjában ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre. Awale két tinédzsert lőtt le, majd büntetése alatt további erőszakos cselekményeket követett el a börtönben is.
Egy alkalommal túszul ejtett egy börtönőrt, akit egy székhez kötött, és éles tárggyal fenyegetett meg.
A fogvatartott egy iszlamista prédikátor szabadon bocsátását is követelte. A súlyos incidens után Awale-t szigorúbb őrizetbe helyezték, és elkülönítették a többi rabtól. A férfi később azt állította: az elszigeteltség súlyos depressziót okozott nála.
Panaszát a bíróság elfogadta, és kimondta, hogy a biztonsági intézkedések megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkét, amely a magán- és családi élethez, valamint a kapcsolattartáshoz való jogot garantálja.
A bíró szerint Awale magánéletét „jelentős mértékben megsértették”.
Az ítélet különösen nagy felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy Awale kérte, hogy kapcsolatba léphessen más elítélt iszlamistákkal, köztük egy olyan személlyel is, aki részt vett Lee Rigby brit katona meggyilkolásában.
Ezt a kérést a hatóságok biztonsági okokból elutasították.
Az ügy politikai vitát robbantott ki Londonban. Robert Jenrick volt bevándorlási miniszter szerint „rossz vicc”, hogy egy kettős gyilkos és szélsőséges kártérítést kap, miközben az adófizetők állják a magas ügyvédi költségeket is.
A toryk gyorsított törvénymódosítást és az Emberi Jogok Európai Egyezményéből való kilépést sürgetik.
David Lammy igazságügyi miniszter ugyanakkor védelmébe vette a jelenlegi rendszert. Szerinte a fogvatartottak elkülönítése továbbra is elengedhetetlen.
Migráns férfi erőszakolt meg két kiskorút
Decemberben arról is beszámoltunk, hogy egy afgán migráns erőszakolt meg két lányt Nagy-Britanniában. Az országban szinte nincs olyan hét, amelyre ne jutna egy migránserőszak, a bíróságon pedig rendszerint borzalmas részletek látnak napvilágot.