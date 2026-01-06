Felháborító dolog történt Nagy-Britanniában – hogy létezhet ilyen?

Meglepő ítélet született Nagy-Britanniában: egy brit bíróság 7500 font, azaz mintegy 3,3 millió forint kártérítést ítélt meg egy elítélt iszlamista gyilkosnak, amiért hosszabb időn keresztül elkülönítve tartották a többi fogvatartottól. Az ítélet értelmében az ügyvédi költséget is az adófizetők állják – számolt be róla a JungeFreiheit.

Egy iszlamista gyilkos többmilliós kártérítést kapott Nagy-Britanniában Fotó: AFP

Az iszlamista gyilkos két tinédzsert lőtt le

A kártérítésben részesült férfi Fuad Awale, akit 2013 januárjában ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre. Awale két tinédzsert lőtt le, majd büntetése alatt további erőszakos cselekményeket követett el a börtönben is.

Egy alkalommal túszul ejtett egy börtönőrt, akit egy székhez kötött, és éles tárggyal fenyegetett meg.

A fogvatartott egy iszlamista prédikátor szabadon bocsátását is követelte. A súlyos incidens után Awale-t szigorúbb őrizetbe helyezték, és elkülönítették a többi rabtól. A férfi később azt állította: az elszigeteltség súlyos depressziót okozott nála.

Panaszát a bíróság elfogadta, és kimondta, hogy a biztonsági intézkedések megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkét, amely a magán- és családi élethez, valamint a kapcsolattartáshoz való jogot garantálja.

A bíró szerint Awale magánéletét „jelentős mértékben megsértették”.

🇬🇧 Islamic double murderer awarded £240k after his prison treatment ruled in breach of ECHR.



Fuad Awale was put into the prison's separation unit after he and another inmate ambushed a prison officer, and threatened to kill him unless the hate preacher Abu Qatada is released. pic.twitter.com/isLPBTgLv8 — VoxPopuli (@vpopulimedia) January 2, 2026

Az ítélet különösen nagy felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy Awale kérte, hogy kapcsolatba léphessen más elítélt iszlamistákkal, köztük egy olyan személlyel is, aki részt vett Lee Rigby brit katona meggyilkolásában.

Ezt a kérést a hatóságok biztonsági okokból elutasították.

Az ügy politikai vitát robbantott ki Londonban. Robert Jenrick volt bevándorlási miniszter szerint „rossz vicc”, hogy egy kettős gyilkos és szélsőséges kártérítést kap, miközben az adófizetők állják a magas ügyvédi költségeket is.

Fuad Awale is an Islamist killer who executed two men.



David Lammy has just handed him £250k.



Why? Lammy put the ECHR above the safety of officers and the interests of the British people.



It’s one of the most shameful acts by a Minister in recent times. pic.twitter.com/Fda2jq07qE — Robert Jenrick (@RobertJenrick) January 1, 2026

A toryk gyorsított törvénymódosítást és az Emberi Jogok Európai Egyezményéből való kilépést sürgetik.

David Lammy igazságügyi miniszter ugyanakkor védelmébe vette a jelenlegi rendszert. Szerinte a fogvatartottak elkülönítése továbbra is elengedhetetlen.