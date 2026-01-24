Itt az ukrán újjáépítés valódi ára Európa számára

Az Európai Bizottság által bemutatott, „Jóléti Keret” néven futó stratégiai dokumentum Ukrajna háború utáni jövőjét kívánja kijelölni egészen 2040-ig. A tervezet azonban nem pusztán újjáépítési terv: egy olyan átfogó gazdasági és politikai konstrukciót vázol fel, amely alapjaiban érinti az Európai Unió költségvetését, a tagállamok szuverenitását és a kontinens gazdasági erőviszonyait.

A dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésének becsült költsége eléri a 800 milliárd dollárt, amelynek oroszlánrészét Brüsszel – vagyis végső soron az európai adófizetők – állnák. Az Európai Bizottság a 2028–2034-es költségvetési ciklusban önmagában 116 milliárd dollárnyi forrást irányoz elő, nagyrészt vissza nem térítendő támogatás formájában, miközben a tagállamokat is fokozott hozzájárulásra ösztönözné egy „Marshall-tervhez hasonló” megközelítés jegyében.

Magyarország nemet mond

Az EU-csúcs után Orbán Viktor a sajtónak nyilatkozva a brüsszeli tervről úgy fogalmazott:

Ez a dokumentum leírja, hogy 27-ben csatlakozni kell Ukrajnának az Európai Unióhoz. Tehát nem csak 800 milliárdról van szó ebben, meg 200-ról, hanem a csatlakozás időpontjáról is. Magyarország ezt ellenzi (…), a tervek szerint uniós költségvetésből oldják meg Ukrajna pénzügyi támogatását. Mi ezt szeretnénk megakadályozni. Tehát mi nemzeti kormányt akarunk Magyarországon, amely nem fogja támogatni Ukrajna csatlakozását, és nem támogat olyan költségvetést sem, amely a pénzt Ukrajnába akarja küldeni.

A finanszírozási modell lényege, hogy az állami és uniós források viselik a kockázatot, miközben a megtérülés elsősorban a globális nagytőke szereplőinél csapódhat le. A dokumentum kifejezetten a magánbefektetések mozgósítására épít: az uniós pénzek garanciaként, kockázatcsökkentő eszközként szolgálnának a nemzetközi befektetési alapok és multinacionális vállalatok számára. Magyar vállalkozások vagy kis- és középvállalatok szerepe ugyanakkor alig jelenik meg a tervezetben.

„Szó sem lehet róla, hogy Brüsszel a magyarok pénzén finanszírozza az ukrán jólétet!”

Pontosan ez az, amiből mi köszönjük szépen, de nem kérünk. Nem fogjuk a magyar adófizetők pénzét Ukrajnába küldeni és tönkretenni a magyarok, különösen a magyar gazdák jövőjét Ukrajna jólétéért. Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, semmi nem előzheti meg a magyarok érdekét. Brüsszelnek pedig üzenjük: NEM ADJUK A MAGYAROK PÉNZÉT!

– írta ennek kapcsán közösségi oldalán Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója is.