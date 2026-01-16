Hírlevél
Háború

A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

Izland

Trump embere bedobta: Izland legyen az USA 52. állama

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Komoly felháborodást váltott ki Izlandon Donald Trump egyik szövetségesének megjegyzése, miután az Egyesült Államok Izlandra jelölt nagykövete állítólag azzal viccelődött, hogy az északi szigetország az USA 52. tagállamává válhatna.
A Politico értesülései szerint Billy Long volt republikánus képviselő – Trump jelöltje az izlandi nagyköveti posztra – a kongresszusban tréfálkozva arról beszélt, hogy Izland lehetne az 52. amerikai tagállam, ő maga pedig annak kormányzója lenne.

Izland
Billy Long az Egyesült Államok Izlandra jelölt nagykövete (Fotó: Getty Images/AFP/Andrew Harnik)

A megjegyzés éppen azon a napon került nyilvánosságra, amikor Grönland és Dánia vezetői Washingtonban próbálták elhárítani Trump fenyegetéseit az északi sziget amerikai megszerzéséről, írta a The Guardian.

Azonnali reakció Reykjavíkban

A kijelentés hatalmas vihart kavart Izlandon. Az izlandi külügyminisztérium közölte: hivatalosan is megkereste az Egyesült Államok reykjavíki nagykövetségét, hogy tisztázza, valóban elhangzottak-e a szóban forgó mondatok.

Ezzel párhuzamosan petíció indult, amelyben Katrín Gunnarsdóttir külügyminisztert arra szólítják fel, hogy utasítsa el Billy Long nagyköveti kinevezését. A kezdeményezés szövege szerint még ha a megjegyzés viccnek is szánták, az „sértő Izlandra és az izlandi népre nézve”, amely hosszú küzdelmek árán vívta ki függetlenségét, miközben mindig is jó viszonyt ápolt az Egyesült Államokkal.

A petíciót néhány óra alatt több mint 3200-an írták alá, követelve, hogy Washington „olyan jelöltet nevezzen meg, aki nagyobb tiszteletet tanúsít Izland és az izlandi nép iránt”.

Billy Long később az Arctic Today portálnak nyilatkozva bocsánatot kért a kijelentésért. Állítása szerint az egész csupán baráti ugratás volt, amely abból indult ki, hogy mások Jeff Landryről, Trump Grönlandért felelős különmegbízottjáról viccelődtek, mint „Grönland leendő kormányzójáról”.

Long hangsúlyozta: nem gondolta komolyan a megjegyzést, és sajnálja, ha bárkit megbántott vele.

Ez volt az egyetlen megjegyzésem, bocsánatot kérek, és várom, hogy együtt dolgozhassak az izlandi emberekkel

– mondta.

Sigmar Gudmundsson (Forrás: vidreisn.is)

Izlandi politikusok szerint rosszkor jött a „vicc”

Izlandon azonban sokan nem tekintik ártatlan tréfának a történteket. Sigmar Gudmundsson kormánypárti parlamenti képviselő szerint a megjegyzés „egyáltalán nem vicces”, különösen a Grönland körüli feszültségek fényében.

Mint fogalmazott: egy kis ország számára ez rendkívül komoly kérdés, hiszen az Egyesült Államok által Grönland esetében hangoztatott biztonsági érvek Izlandra is ugyanúgy érvényesek. A politikus szerint az eset azt jelzi, hogy Washingtonban egyre kevésbé tisztelik a kisebb államok szuverenitását.

Gudmundsson úgy véli, Izlandnak – még a NATO-n belüli szoros amerikai kapcsolatok ellenére is – fel kell tennie a kérdést: a gyorsan változó világban valóban hol és hogyan érvényesíthetők leginkább a nemzeti biztonsági érdekek. 

 

