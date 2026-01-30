Brüsszel megerősítette azt, amitől minden magyar félt

Csütörtökön Brüsszelben ülésezett az Európai Unió Külügyek Tanácsa* (FAC), ahol több, nemzetközi jelentőségű ügy volt napirenden. A találkozó fókuszában az orosz–ukrán háború állt, többek között az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások, az Ukrajnának szánt katonai és pénzügyi támogatások, valamint a felelősségre vonás kérdését vették át az uniós tagállamok külügyminiszterei. Emellett megvitatták a Közel-Kelet helyzetét, Irán és Szíria eseményeit, valamint az afrikai Nagy-tavak régiójában tapasztalt erőszak eszkalálódását – számolt be róla az europa.eu.

Kaja Kallas, a Külügyek Tanácsa ülés előtt tartott sajtótájékoztatót

*A Külügyek Tanácsát az uniós tagállamok külügyminiszterei alkotják. A napirend függvényében a tanács ülésein mellettük részt vesznek, a védelmi miniszterek (közös biztonság- és védelempolitika), a fejlesztési miniszterek (fejlesztési együttműködés), a kereskedelmi miniszterek (közös kereskedelempolitika). A Külügyek Tanácsának ülésein az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elnököl, aki jelenleg Kaja Kallas.

Kaja Kallas, a Külügyek Tanácsa ülés előtt tartott sajtótájékoztatóján beszélt a nemzetközi helyzetről, Ukrajnáról és a Közel-Keletről. Elismerte, hogy az Európai Bizottság dolgozik az Ukrajna Jóléti Tervén, amelynek célja az ukrán gazdaság és társadalom támogatása

A január 29-i Külügyek Tanácsa ülést az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha videokonferenciás bejelentkezése nyitotta, aki betekintést nyújtott a helyzetről a frontvonalakon, Ukrajna legégetőbb prioritásairól, valamint a diplomáciai fejleményekről egyaránt. A háborúpárti Uniós álláspont szerint Oroszország a harctéren nem tud győzni, ezért a telet próbálja fegyverként használni. A találkozón elhangzott, hogy a civil infrastruktúra, például az energetikai hálózat, kórházak, iskolák és lakóépületek elleni támadások háborús bűnnek minősülnek. Ahogy arról lapunk is beszámolt, válsághelyzet van Kijevben és az ukrán nagyvárosokban milliók maradtak áram és fűtés nélkül.

Most az energia az új frontvonal és az EU a valaha volt legnagyobb téli segélycsomaggal reagál.

A Tanács ezt követően arról tárgyalt, hogyan lehetne növelni az Oroszországgal szembeni nyomást a 20. szankciócsomag mellett, Ukrajna biztonsági garanciái, a katonai kiképzés bővítése és az ukrán védelmi ipar támogatása is terítéken volt. A Külügyi Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy az Ukrajna elleni agresszió tekintetében a felelősségre vonás továbbra is prioritás, ezért az EU a múlt héten az első 10 millió eurót biztosította egy Különleges Törvényszék felállításához. Végül a Tanács szankciókat vezetett be hat személy ellen Oroszország hibrid manipulációs beavatkozásai miatt.

Kallas megerősítette, hogy az Európai Bizottság dolgozik az Ukrajna Jóléti Terven, és Kos biztos csütörtökön tájékoztatta a minisztereket ennek részleteiről.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarországon elindult a nemzeti petíció: nemet mondhatunk Ukrajna és a háború finanszírozására. Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormányzati fellépés önmagában nem elegendő, a társadalom támogatása nélkül nem tartható fenn az a politika, mely a háborún kívül kívánja tartani az országot.