„Karácsonyfa alá” kérte a pénzt: leleplezték a korrupt ukrán katonát

A nyomozás adatai szerint egy körülbelül hat hónapja a fronton szolgáló katona családja elveszítette a kapcsolatot a férfival. A hozzátartozók ismerősökön keresztül próbáltak információhoz jutni, így kerültek kapcsolatba egy tisztviselővel. A tisztviselő azt állította, hogy a katona „jól van”, a kommunikáció hiányát pedig azzal magyarázta, hogy nem tudtak vele összeköttetést létesíteni.

Ukrán katonát buktattak le korrupció gyanújával (Fotó: stock fotó / Illusztráció)

Kihasználva a család érzelmi állapotát és szorongását, a katona kijelentette, hogy kenőpénzért elintézheti a katona nevének felvételét a rotációs listákra, állítólagos kapcsolataira hivatkozva. 9000 dollárt kért a szolgálataiért, és ragaszkodott ahhoz, hogy a pénzt sürgősen utalják át a karácsonyfa alá

– közölte az SBI.

A pénzátutalás január 1-jén történt Dnyipróban. Az érintett személyt az illegális juttatás átvétele közben fogták el – számolt be az Ukrinform.

A katonát befolyással való visszaélés gyanújával jelentették fel (az Ukrajna Büntető Törvénykönyve 369-2. cikkelyének 3. része alapján).

A cikk szankciója akár öt évig terjedő szabadságvesztést is magában foglalhat. Megelőző intézkedésként előzetes letartóztatásba helyezték, óvadék letételének lehetőségével.

Az Állami Nyomozóiroda vizsgálja más személyek – köztük a katonai egység parancsnokságához tartozók – esetleges érintettségét is az ügyben.