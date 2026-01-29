Keir Starmer Pekingben: fordulat jöhet a brit–kínai kapcsolatokban

A brit miniszterelnök hosszú kihagyás után érkezett meg újra Pekingbe, ahol csütörtökön a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel is találkozik majd. Keir Starmer a jelek szerint megpróbál véget vetni a fagyos viszonynak Kína és Nagy-Britannia között és a pragmatikus együttműködés irányába terelni a két ország kapcsolatát – írja a BBC.

Fotó: CARL COURT / POOL

A két ország kapcsolata az elmúlt időszakban közel sem volt fényesnek nevezhető, miután a korábbi Tory vezetés még a szükségszerű kérdések kapcsán sem egyeztetett Pekinggel elvi okok miatt. Rishi Sunak korábbi brit miniszterelnök és kormánya komoly kihívóként tekintett Kínára, és míg Peking igyekezett egy „új aranykort” hirdetni a két ország között, Sunak egyértelműen deklarálta, hogy ez az aranykor nem létezik.

A politikai szembenállás egyik közbeeső állomása volt az új tervezett kínai nagykövetség épülete Londonban. A Royal Mint Court épületéből kialakított diplomáciai épület együttes a legnagyobb külképviselete lett volna Pekingnek, azonban a terv komoly nemzetbiztonsági aggályokat vetett fel.

A jeges viszony jelenleg nem segít Nagy-Britanniának, Keir Starmer pedig úgy tűnik, megpróbálkozik pragmatikus irányba terelni a két ország együttműködését. Ennek jele, hogy a munkáspárti brit miniszterelnök komoly üzleti delegációval érkezett meg Kínába. Habár Starmer és csapata továbbra is aggódik, hiszen a hírek szerint eldobható telefonokkal készültek az útra, a félelemet felülírja a gazdasági racionalitás.

Az elemzések szerint ugyanis a brit miniszterelnök és csapata is rájött, hogy Kínával mint nagyhatalommal számolni kell, eredményeket elérni pedig csak a tárgyalóasztalnál lehet.

Kína számára szintén fontos lehet a britekkel fenntartott viszony rendezése és kibővítése is, hiszen Donald Trump amerikai elnök gazdasági intézkedései nyomán az ázsiai ország könnyen nehéz helyzetben találhatja magát. „A fokozódó globális kereskedelmi protekcionizmus közepette mind Kína, mind az Egyesült Királyság fenntartja a szabadkereskedelmet és a multilaterális kereskedelmi rendszert” – írta a látogatás alkalmából megjelent cikkében Peking londoni nagykövete. Habár Donald Trump neve nem került elő az írásban, Zheng Zeguang egyértelműen az Egyesült Államokra és elnökére utalt.

A felelősségtudattal rendelkező országoknak különbséget kell tenniük a jó és a rossz között, és szolidaritást kell vállalniuk a második világháború utáni nemzetközi rend, az ENSZ alapokmánya, a multilaterális kereskedelmi rendszer és a WTO fenntartása érdekében

– írta a diplomata.