Kegyetlen felvétel: Zelenszkij emberei mínusz 17 fokban rángatták el a férfit

Az ukrajnai kényszersorozásról terjedő videók arról tanúskodnak, hogy a toborzók és a rendfenntartók egyre keményebben lépnek fel a civilekkel szemben. Nem volt ez másképp Kijevben sem reggel.

Ukrajnában a kényszersorozás mindennapos fenyegetéssé vált Fotó: AFP

Újabb felvétel került elő az ukrán fővárosból. A videón az látható, ahogy a TCK emberei a földre tepernek egy férfit, megbilincselik, majd elszállítják, hogy a frontra küldjék.

Mindez Kijevben történt, egy különösen hideg reggelen, amikor a hőmérséklet mínusz 17 Celsius-fok körül alakult.

Ennek ellenére a férfit a jeges, havas aszfaltra nyomták, hogy ne tudjon ellenállni. Az eset nem egyedi: egyre több helyi lakos számol be arról, hogy a mozgósítás során a TCK tisztjei nyíltan erőszakoskodnak. A civil lakosság egyre kiszolgáltatottabbnak érzi magát, vannak azonban olyanok esetek is, amikor bátran szembeszállnak a toborzókkal. Dnyipróból például olyan felvétel került került elő, ahol a kényszersorozás tömegverekedésbe fulladt.

Odesszában már önkéntesek is részt vesznek a kényszersorozásban

A kényszersorozás nem csupán a hadköteles férfiakat sújtja, hanem a társadalom egészét: az erőszakos módszerek fokozódnak, a félelem minden utcán, minden házban ott van. Egy, a napokban nyilvánosságra került videóból az is kiderül, hogy már nemcsak a területi toborzóközpont (TCK) emberei vesznek részt az erőszakos elhurcolásban, hanem helyi területvédelmi önkéntesek is.

Az ukrán hatóságok továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy a hadkötelesek behívása a törvényeknek megfelelően történik.

A közösségi médiában megjelenő képsorok azonban rendre cáfolják ezt: a módszerek az új év kezdetével láthatóan tovább durvultak. A toborzók rendszeresen csapnak le munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön vagy éppen az utcán. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról.

Úgy megvertek egy kárpátaljai férfit, hogy műteni kellett

Az ukrán Állami Nyomozó Iroda közlése szerint letartóztatták egy katonai toborzóközpont vezetőjét, aki egy férfit súlyosan bántalmazott egy orvosi vizsgálat során. A hatóságok szerint az eset akkor történt, amikor az érintett megtagadott egy vizsgálatot. A kárpátaljai férfi súlyos sérüléseket szenvedett és műteni kellett.