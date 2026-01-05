A hadsereg súlyos létszámhiánnyal küzd, a kormány pedig minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik fenntartani a hadképességet. Egyre több civil számol be ellentmondásos, sőt nyíltan erőszakos kényszersorozási módszerekről.

Ukrajnában a kényszersorozás a mindennapok egyik legnagyobb fenyegetésévé vált Fotó: AFP

A most nyilvánosságra került videó egy forgalmas dnyiprói útszakaszon készült, fényes nappal. A felvételen az látható, ahogy a TCK – vagyis a területi toborzóközpont – három tisztje dulakodásba keveredik civilekkel. Az események gyorsan elfajulnak: pofonok, lökdösődés, káosz.

A jelenet annyira abszurd, hogy egy ponton egy nő még tapsol is, miután az egyik civil hatalmas ütést mér az egyik tisztre.

A helyzet azonban hamar tovább durvul. Egy másik buszból fél tucat TCK-tiszt érkezik erősítésként, akik együtt lépnek fel a civilekkel szemben. A felvétel tanúsága szerint a toborzók szervezetten bántalmazzák az érintetteket, miközben a környéken állók döbbenten figyelik az eseményeket.

A jelenet akár egy akciófilm rézlete is lehetne, csakhogy ez nem fikció, hanem a kegyetlen valóság Ukrajna hétköznapjaiból.

A felvétel újabb bizonyítéka annak, hogy a toborzók fellépése sok esetben a félelemkeltésről szól.

Az erőszakos kényszersorozás elől a civilek sem menekülhetnek

A kényszersorozás nem csupán a hadköteles férfiakat sújtja, hanem a társadalom egészét: az erőszakos módszerek fokozódnak, a félelem minden utcán, minden házban ott van.

A hagyományos rendőri, jogi vagy adminisztratív keretek eltűnnek, és a civil lakosság kiszolgáltatottá válik a fegyveres tisztek akcióival szemben.

Volt olyan eset, amikor Harkovban három fegyveres tiszt erőszakkal próbálta az autóba tuszkolni egy illetőt, miközben az hevesen ellenállt. Korábban Lvivben a menekülőket buszokkal próbálták elgázolni a toborzóközpont munkatársai, máskor pedig a buszról rángatták le a férfit a sorozás érdekében.

Úgy megvertek egy kárpátaljai férfit, hogy műteni kellett

Az ukrán Állami Nyomozó Iroda közlése szerint letartóztatták egy katonai toborzóközpont vezetőjét, aki egy férfit súlyosan bántalmazott egy orvosi vizsgálat során. A hatóságok szerint az eset akkor történt, amikor az érintett megtagadott egy vizsgálatot. A kárpátaljai férfi súlyos sérüléseket szenvedett és műteni kellett.