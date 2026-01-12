Brutális kényszersorozás Kárpátalján

A kényszersorozások Ukrajnában egyre gyakoribbak amik során minden alkalmas férfit közvetlen fenyegetéssel vagy nyomásgyakorlással próbálnak mozgósítani.

Illusztráció ukrán sorozóiroda (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Kényszersorozás az ungvári járásban

Az ungvári járásban látható mostani intézkedés is komoly aggodalmat keltett a lakosság körében, hiszen a behívottak közül sokan a frontvonalon való szolgálattól, vagy akár életveszélytől tartanak.

Elemzők szerint a rendszeres és széles körű kényszersorozások azt jelzik, hogy Ukrajna továbbra sem képes elegendő önként jelentkező katonát biztosítani a hadműveletekhez. A folyamatos behívások komoly társadalmi feszültséget okoznak, a lakosság körében pedig egyre nő az elégedetlenség a kormány háborús politikája miatt.

Az ukrán vezetés azonban továbbra is ragaszkodik a mozgósítás fenntartásához, és a kényszersorozást az ország védelmi szükségleteivel indokolja.

Kijev újabb mozgósítási hosszabbításra készül. Újabb hónapokra betonoznák be a rendkívüli jogrendet. Az ukrán parlamentben törvényjavaslatokat nyújtottak be a hadiállapot és az általános mozgósítás meghosszabbításáról.