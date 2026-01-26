Kényszersorozás a mindennapokban: a civilek már nem menekülnek - videó

A kényszersorozás a lakosság körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt. Sokan már nem is próbálnak ellenállni, inkább belenyugszanak a sorsukba, attól tartva, hogy a hatóságokkal szembeni tiltakozás csak súlyosabb következményekkel járna. Ezt a lelkiállapotot tükrözi az a legújabb felvétel is, amely Odesszából került elő.

A felvételen látható, ahogy a toborzók buszokkal érkeznek egy lakóövezetbe, majd az udvarokról viszik el a férfiakat. Az érintettek láthatóan megtörten, beletörődve követik a felszólításokat és ellenállás nélkül szállnak be a buszba. A videóhoz fűzött megjegyzés szerint a hatóságok célzottan gyűjtik össze a hadköteles korú férfiakat a lakóövezetekből.

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, a lakosság körében pedig nő a félelem és a bizalmatlanság. A toborzók rendszeresen csapnak le munkahelyeken, a tömegközlekedésen vagy éppen az utcán. Sok esetben nincs valódi ellenőrzés vagy jogi eljárás: az érintett férfiakat azonnal furgonokba kényszerítik, majd katonai gyűjtőhelyekre viszik. Ugyanakkor egyre több felvételen látható az is, hogy civilek próbálnak közbelépni és segítséget nyújtani azoknak, akiket erőszakkal hurcolnának el, így történt ez Ternopilben is.

A toborzókat sokszor az sem érdekli, ha az áldozat megsérül.

Novemberben arról is beszámoltunk, hogy egy katonai toborzóközpont vezetője súlyosan bántalmazott egy férfit az orvosi vizsgálat során. A nyáron pedig a kárpátaljai magyar Sebestyén József halt meg az erőszakos mozgósítás következményeként.