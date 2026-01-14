Kényszersorozás Odesszában: a boltból kilépő fiatalt azonnal autóba tuszkolták

Kényszersorozásról érkezett ismét beszámoló. Egy férfi éppen egy üzletből lépett ki, amikor a sorozók körbevették, azonnal lefogták és elhurcolták. A közösségi oldalakon terjedő videó szerint az eset a brutális kényszersorozások újabb példája, amelyekről az elmúlt hónapokban egyre több felvétel lát napvilágot Ukrajna különböző városaiból.

Több ezer, 25 és 60 év közötti, harcképes korú ukrán civil férfi próbálja elkerülni a besorozást (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Kényszersorozás ezúttal Odesszában

A jelenet tanúk szerint gyorsan és határozottan zajlott: a fiatalnak esélye sem volt tiltakozni, néhány másodpercen belül betuszkolták egy autóba, majd elhajtottak vele.

Az ukrán hatóságok hivatalosan továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy a hadkötelesek behívása a törvényeknek megfelelően történik. A közösségi médiában megjelenő képsorok azonban rendre cáfolják ezt, különösen akkor, amikor a felvételeken látható személyek láthatóan ellenállnak, vagy meglepetésszerűen, az utcáról viszik el őket.