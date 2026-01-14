Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durván megfenyegették az USA-t: ha támadnak, nem marad el a kőkemény válasz

Olvasta?

Úgy helyretették Macront, hogy most az Élysée-palota egyik sötét sarkában sírdogálhat

kényszersorozás

Kényszersorozás Odesszában: a boltból kilépő fiatalt azonnal autóba tuszkolták

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb sokkoló felvétel járja be a közösségi médiát Ukrajnából: Odesszában egy fiatal férfit minden előzetes ellenőrzés nélkül fogtak le az utcán, majd erőszakkal egy járműbe tuszkoltak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásOdesszaüzletUkrajnaférfi

Kényszersorozásról érkezett ismét beszámoló. Egy férfi éppen egy üzletből lépett ki, amikor a sorozók körbevették, azonnal lefogták és elhurcolták. A közösségi oldalakon terjedő videó szerint az eset a brutális kényszersorozások újabb példája, amelyekről az elmúlt hónapokban egyre több felvétel lát napvilágot Ukrajna különböző városaiból.

kényszersorozás
Több ezer, 25 és 60 év közötti, harcképes korú ukrán civil férfi próbálja elkerülni a besorozást (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Kényszersorozás ezúttal Odesszában

A jelenet tanúk szerint gyorsan és határozottan zajlott: a fiatalnak esélye sem volt tiltakozni, néhány másodpercen belül betuszkolták egy autóba, majd elhajtottak vele.

Az ukrán hatóságok hivatalosan továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy a hadkötelesek behívása a törvényeknek megfelelően történik. A közösségi médiában megjelenő képsorok azonban rendre cáfolják ezt, különösen akkor, amikor a felvételeken látható személyek láthatóan ellenállnak, vagy meglepetésszerűen, az utcáról viszik el őket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!