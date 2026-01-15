Odesszában már önkéntesek is részt vesznek a kényszersorozásban – videó

A kényszersorozás mára a mindennapok részévé vált Ukrajnában. A nemrég nyilvánosságra került videóból az is kiderül, hogy már nemcsak a területi toborzóközpont (TCK) emberei vesznek részt az erőszakos elhurcolásban, hanem helyi területvédelmi önkéntesek is.

Odesszában már önkéntesek is részt vesznek a kényszersorozásban Fotó: AFP

A Telegramon terjedő legújabb felvételen látható, hogy egy férfi kilép az üzletből, amikor hirtelen rátörnek. A férfi határozottan ellenáll, de hiába: a karjait hátracsavarják, majd négy ember fogja le, és betuszkolják a buszba. A felvétel elején hallani, ahogy az arra haladó autósok dudálnak. A videóhoz ezt írták:

Odessza – DFTG dolgozik a TCK helyett…

A megjegyzés arra utal, hogy a kényszersorozást már nemcsak a toborzóközpont munkatársai intézik, hanem helyi területvédelmi önkéntesek is beszálltak. A felvétel nagy felháborodást váltott ki: a hozzászólók szerint a módszerek egyre inkább átlépik a jogszerűség határait.

Szerdán hasonló esetről számoltunk be: egy férfi éppen egy üzletből lépett ki, amikor a sorozók körbevették, azonnal lefogták és elhurcolták. A fiatalnak esélye sem volt tiltakozni, néhány másodpercen belül betuszkolták egy autóba, majd elhajtottak vele.

A civilek rettegnek a kényszersorozástól

Az ukrán hatóságok hivatalosan továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy a hadkötelesek behívása a törvényeknek megfelelően történik. A közösségi médiában megjelenő képsorok azonban rendre cáfolják ezt: a módszerek az új év kezdetével láthatóan tovább durvultak. A toborzók rendszeresen csapnak le munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön vagy éppen az utcán. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról.

A társadalmi feszültség érezhetően nő, egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől.

Hogy milyen szinten rettegnek a kényszersorozástól az ukrán férfiak, arra jó példa annak a 38 éves odesszai jogásznak az esete, aki inkább felvágta az ereit, semmint hogy hagyja, hogy a frontra vigyék.