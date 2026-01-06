Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat: Trump napokon belül megkaphatja a Nobel-békedíjat

Terror

Kiderült, ki áll a berlini terrortámadás mögött

kényszersorozás

Kényszersorozás Ukrajnában: az új évben sem enyhül az erőszak – videó

58 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kényszersorozás 2026 elején is változatlan brutalitással zajlik Ukrajnában: újabb felvételek bizonyítják, hogy a toborzók és a rendőrség egyre agresszívebb módszerekkel lép fel a civilekkel szemben. Az utcákon, bevásárlóközpontoknál és lakóövezetekben zajló razziák sokkoló képet mutatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásorosz-ukrán háborúTCKZelenszkijkatonai toborzáshadiállapotUkrajna

A kényszersorozás nemhogy enyhült volna az új év kezdetével, hanem láthatóan tovább durvult Ukrajnában. Frissen nyilvánosságra került videók tanúsága szerint a Területi Toborzó Központ (TCK) emberei és a rendőrség továbbra is erőszakos razziákat hajtanak végre, gyakran teljesen hétköznapi helyszíneken. A civilek fényes nappal sincsenek biztonságban.

Kényszersorozás Ukrajnában: az új évben sem enyhül az erőszak
Kényszersorozás Ukrajnában: az új évben sem enyhül az erőszak Fotó: AFP

Az egyik videón egy bevásárlóközpont közelében bontakozik ki dulakodás. A TCK tisztjei egy civil férfit próbálnak igazoltatni, majd a helyzet pillanatok alatt elfajul. A férfit a földre teperik, miközben a háttérben járókelők hangos tiltakozása hallatszik. 

Többen azt követelik, engedjék el az áldozatot, de a toborzókat ez láthatóan nem érdekli.

Egy másik felvételt egy lakó rögzített az ablakából. A videón három TCK-s próbál egy civilt erőszakkal egy járműbe tuszkolni. 

A férfi ellenáll, kapálózik, de esélye sincs a túlerővel szemben. 

A harmadik videón már rendőrök is feltűnnek, akik szintén részt vesznek az akcióban. A környéken tartózkodók hangosan ellenkeznek, de tiltakozásuk süket fülekre talál.

A negyedik felvétel talán még megrázóbb. Itt több civil, köztük nők is megpróbálnak közbelépni, és az áldozatok védelmére kelnek. 

A TCK tisztjei azonban őket sem kímélik: lökdösik, félretolják őket, miközben folytatják az erőszakos intézkedést. 

A kényszersorozás mindennapos

Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a kényszersorozás mindennapossá vált. A toborzók gyakran munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön vagy az utcán állítják meg a férfiakat. Sok esetben semmilyen érdemi ellenőrzésre nincs lehetőség, az érintetteket azonnal járművekbe tuszkolják, majd katonai gyűjtőpontokra szállítják. A módszerek pedig egyre brutálisabbak. 

A társadalmi feszültség érezhetően nő, egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől. 

A toborzókat sokszor az sem érdekli, ha az áldozat megsérül vagy életét veszti. Novemberben letartóztatták egy katonai toborzóközpont vezetőjét, aki egy férfit súlyosan bántalmazott egy orvosi vizsgálat során. A nyáron pedig a kárpátaljai magyar Sebestyén József halt meg a kényszersorozás következményeként. Az ügyet az ukrán hatóságok igyekeztek eltussolni, ahogy Brüsszel is.

 

Zelenszkij igazi arca
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!