Kényszersorozás Ukrajnában: az új évben sem enyhül az erőszak – videó

A kényszersorozás nemhogy enyhült volna az új év kezdetével, hanem láthatóan tovább durvult Ukrajnában. Frissen nyilvánosságra került videók tanúsága szerint a Területi Toborzó Központ (TCK) emberei és a rendőrség továbbra is erőszakos razziákat hajtanak végre, gyakran teljesen hétköznapi helyszíneken. A civilek fényes nappal sincsenek biztonságban.

Kényszersorozás Ukrajnában: az új évben sem enyhül az erőszak Fotó: AFP

Az egyik videón egy bevásárlóközpont közelében bontakozik ki dulakodás. A TCK tisztjei egy civil férfit próbálnak igazoltatni, majd a helyzet pillanatok alatt elfajul. A férfit a földre teperik, miközben a háttérben járókelők hangos tiltakozása hallatszik.

Többen azt követelik, engedjék el az áldozatot, de a toborzókat ez láthatóan nem érdekli.

Egy másik felvételt egy lakó rögzített az ablakából. A videón három TCK-s próbál egy civilt erőszakkal egy járműbe tuszkolni.

A férfi ellenáll, kapálózik, de esélye sincs a túlerővel szemben.

A harmadik videón már rendőrök is feltűnnek, akik szintén részt vesznek az akcióban. A környéken tartózkodók hangosan ellenkeznek, de tiltakozásuk süket fülekre talál.

In 2026, the aggressive rounding up of men by the TCK and the police continues in Ukraine. pic.twitter.com/98UAgLAwux — Sprinter Press (@SprinterPress) January 3, 2026

A negyedik felvétel talán még megrázóbb. Itt több civil, köztük nők is megpróbálnak közbelépni, és az áldozatok védelmére kelnek.

A TCK tisztjei azonban őket sem kímélik: lökdösik, félretolják őket, miközben folytatják az erőszakos intézkedést.

A kényszersorozás mindennapos

Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a kényszersorozás mindennapossá vált. A toborzók gyakran munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön vagy az utcán állítják meg a férfiakat. Sok esetben semmilyen érdemi ellenőrzésre nincs lehetőség, az érintetteket azonnal járművekbe tuszkolják, majd katonai gyűjtőpontokra szállítják. A módszerek pedig egyre brutálisabbak.

A társadalmi feszültség érezhetően nő, egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől.

A toborzókat sokszor az sem érdekli, ha az áldozat megsérül vagy életét veszti. Novemberben letartóztatták egy katonai toborzóközpont vezetőjét, aki egy férfit súlyosan bántalmazott egy orvosi vizsgálat során. A nyáron pedig a kárpátaljai magyar Sebestyén József halt meg a kényszersorozás következményeként. Az ügyet az ukrán hatóságok igyekeztek eltussolni, ahogy Brüsszel is.