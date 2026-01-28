Hírlevél
kényszersorozás

Kényszersorozás Ukrajnában: kisbusszal hurcoltak el egy férfit Csernyivci megyében – videó

7 perce
Olvasási idő: 4 perc
Újabb sokkoló felvétel terjed az interneten az ukrajnai kényszersorozásokról. A Csernyivci megyében készült videón az látható, amint a területvédelmi központ (TCK) emberei erőszakkal egy kisbuszba tuszkolnak egy férfit, majd elszállítják ismeretlen helyre.
kényszersorozásTCKkisbuszUkrajnaférfi

Kényszersorozásról került elő ismét egy videó: a felvételen jól látszik, hogy a férfi nem önként száll be a járműbe, hanem több ember közreműködésével, látható ellenállás mellett viszik el.

Kényszersorozás
A brutális kényszersorozásoktól tartanak az ukrán férfiak (Fotó: AFP)

A környéken tartózkodók döbbenten figyelik az eseményeket, miközben a kisbusz gyorsan elhagyja a helyszínt.

Kényszersorozás mindenhol

Ukrajnában hónapok óta egyre több hasonló eset kerül nyilvánosságra. A hatóságok a súlyos emberhiány miatt egyre agresszívebb módszerekkel próbálják feltölteni a hadsereget, sok esetben az utcáról, munkahelyekről vagy akár tömegközlekedési eszközökről viszik el a hadköteles korú férfiakat. Ukrajnában gyakorlatilag vadászat folyik a még otthon tartózkodó férfiakra.

Nemrég tömegverekedésbe fulladt a kényszersorozás Dnyipróban.

A nyilvánosságra került videó egy forgalmas útszakaszon készült, amin az látható, ahogy a területi toborzóközpont három tisztje dulakodásba keveredik civilekkel. Az események gyorsan elfajulnak: pofonok, lökdösődés, káosz. A jelenet annyira abszurd, hogy egy ponton egy nő még tapsol is, miután az egyik civil hatalmas ütést mér az egyik tisztre.

A helyzet azonban hamar tovább durvul. Egy másik buszból fél tucat TCK-tiszt érkezik erősítésként, akik együtt lépnek fel a civilekkel szemben. A felvétel tanúsága szerint a toborzók szervezetten bántalmazzák az érintetteket, miközben a környéken állók döbbenten figyelik az eseményeket.

Kényszersorozás a mindennapokban: a civilek már nem menekülnek - videó
Az ukrán külügy bekérette a magyar nagykövetet
