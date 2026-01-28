Kényszersorozás Ukrajnában: kisbusszal hurcoltak el egy férfit Csernyivci megyében – videó

Kényszersorozásról került elő ismét egy videó: a felvételen jól látszik, hogy a férfi nem önként száll be a járműbe, hanem több ember közreműködésével, látható ellenállás mellett viszik el.
A környéken tartózkodók döbbenten figyelik az eseményeket, miközben a kisbusz gyorsan elhagyja a helyszínt.
Kényszersorozás mindenhol
Ukrajnában hónapok óta egyre több hasonló eset kerül nyilvánosságra. A hatóságok a súlyos emberhiány miatt egyre agresszívebb módszerekkel próbálják feltölteni a hadsereget, sok esetben az utcáról, munkahelyekről vagy akár tömegközlekedési eszközökről viszik el a hadköteles korú férfiakat. Ukrajnában gyakorlatilag vadászat folyik a még otthon tartózkodó férfiakra.
Nemrég tömegverekedésbe fulladt a kényszersorozás Dnyipróban.
A nyilvánosságra került videó egy forgalmas útszakaszon készült, amin az látható, ahogy a területi toborzóközpont három tisztje dulakodásba keveredik civilekkel. Az események gyorsan elfajulnak: pofonok, lökdösődés, káosz. A jelenet annyira abszurd, hogy egy ponton egy nő még tapsol is, miután az egyik civil hatalmas ütést mér az egyik tisztre.
A helyzet azonban hamar tovább durvul. Egy másik buszból fél tucat TCK-tiszt érkezik erősítésként, akik együtt lépnek fel a civilekkel szemben. A felvétel tanúsága szerint a toborzók szervezetten bántalmazzák az érintetteket, miközben a környéken állók döbbenten figyelik az eseményeket.