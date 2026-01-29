A kényszersorozás sötét titkai: amiről az ukrán állam nem akarja, hogy tudj – videó

Lassan négy éve tart az orosz-ukrán háború és Ukrajna kényszersorozási rendszere egyre élesebb politikai és jogi viták tárgyává vált. A katonai mozgósítás eredetileg az ukrán nemzet létezését fenyegető veszélyre adott válasznak indult, ám mára olyan rendszerré silányodott, amelyben a civilek jogai folyamatosan sérülnek – számolt be róla a Fair Planet.

Az ukrajnai kényszersorozás egyre élesebb belpolitikai és jogi viták tárgya

Fotó: AFP

A 30 éves Andri, aki fordítóként dolgozik Kijevben, így foglalta össze a hétköznapokat:

Minden nap, amikor kilépek az utcára, olyan, mintha aknamezőn járnék. Nem csak a harctól való félelem miatt, hanem attól, hogy egyszerűen elkapnak és visznek, mint valami tárgyat.

Az ukrán állam hivatalos álláspontja az, hogy az elhúzódó háború miatt a kényszersorozáson túl nincs más választásuk, miközben a kritikus hangok szerint viszont a mozgósítási gyakorlat teljesen átláthatatlanná vált. A jogi szakértők rámutattak, hogy a nemzetközi emberi jogi normák szerint a háborús toborzásnak arányosnak, nem önkényesnek és világos korlátok közé szorítottnak kell lennie, ám a gyakorlatban ezek az elvek egyre kevésbé érvényesülnek.

A hatályos rendszerben a férfiak nem meghatározott idejű szolgálatra érkeznek a frontra, hanem gyakorlatilag a háború végéig. A digitális eszközök, amelyek kezdetben csak adminisztratív támogatásnak tűntek, mára megfigyelőrendszerként működnek, nyomon követve a mozgást és gyakorlatilag egy adatbázist építenek a civilekről – a hivatalos magyarázat szerint ezzel a cél a dezertőrök számának visszaszorítása.

A riport szerint nem ritka, hogy a kényszersorozás során bármiféle orvosi vizsgálat nélkül soroznak be civileket, vagy az utcáról viszik el férfiakat és esélyük sincs elbúcsúzni szeretteiktől.

Olyan esetekről is készült feljegyzés, hogy a toborzóközpontokban napokig étel vagy megfelelő orvosi ellátás nélkül voltak összezárva a férfiak. A korrupció tovább mélyíti a feszültséget, mivel a jól kapcsolatokkal rendelkező ukránok pénzért kaphatnak halasztást, míg a kiszolgáltatottabb és szegényebb férfiaknak nincs választási lehetőségük. A társadalmi nyomás is erősödik, mivel azok, akik nem a fronton vannak, egyre gyakrabban esnek áldozatul a gyanúsítgatásnak, és gyávának bélyegzik őket.