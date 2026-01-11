Utcai lázadás a kényszersorozás ellen: így menekült meg egy férfi Ukrajnában – videó

A kényszersorozás nemhogy enyhült volna az új év kezdetével, hanem láthatóan tovább durvult Ukrajnában. Egy friss videón látható, hogy egy férfit már a toborzók buszába zártak, ám végül megmenekült a járókelők és sofőrök segítségével.

Az ukrajnai kényszersorozásról terjedő videók arról tanúskodnak, hogy a toborzók és a rendfenntartók egyre keményebben lépnek fel Fotó: AFP

Ternopilben az emberek erőszakkal kiszabadítottak egy férfit, akit egy buszba tuszkoltak Zelenszkij emberrablói.

A felvételen a Területi Toborzó Központhoz tartozó busz látható, amelybe egy férfit tuszkoltak be, hogy aztán a frontra vigyék. Az események azonban váratlan irányt vettek: az illető egyik ismerőse odafutott, majd több autós is megállt, és járműveikkel szinte körbezárták a buszt. Rövid időn belül mások is csatlakoztak, a férfi szabadon engedését követelték, ekkor kiabálni és lökdösődni kezdtek a TCK tisztjei. A felvétel tanúsága szerint a civilek fellépése végül eredményre vezetett, de nem mindenki ilyen szerencsés.

A kényszersorozás a mindennapok része

Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a kényszersorozás a mindennapok részévé vált. A toborzók rendszeresen csapnak le munkahelyeken, a tömegközlekedésen vagy éppen az utcán. Sok esetben nincs valódi ellenőrzés vagy jogi eljárás: az érintett férfiakat azonnal furgonokba kényszerítik, majd katonai gyűjtőhelyekre viszik. A felvételeken jól látszik, hogy a toborzók fellépése egyre gyakrabban válik erőszakossá.

A társadalmi feszültség érezhetően nő, egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől.

Hogy milyen szinten rettegnek a kényszersorozás és a frontra kerülés lehetőségétől az ukrán férfiak, arra jó példa annak a 38 éves odesszai jogásznak az esete, aki inkább felvágta az ereit, semmint hogy hagyja, hogy a frontra hurcolják. A toborzókat sokszor az sem érdekli, ha az áldozat megsérül vagy életét veszti. Novemberben letartóztatták egy katonai toborzóközpont vezetőjét, aki egy férfit súlyosan bántalmazott egy orvosi vizsgálat során. A nyáron pedig a kárpátaljai magyar Sebestyén József halt meg a kényszersorozás következményeként. Az ügyet az ukrán hatóságok igyekeztek eltussolni, ahogy Brüsszel is.