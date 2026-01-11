Hírlevél
Putyin veszélyben? Súlyos kijelentés hangzott el Kijevben

Hosszú betegség után, 32 évesen elhunyt a magyar rádiós

Utcai lázadás a kényszersorozás ellen: így menekült meg egy férfi Ukrajnában – videó

Idén sem enyhül az erőszak. Az ukrajnai kényszersorozásról terjedő videók arról tanúskodnak, hogy a toborzók és a rendfenntartók egyre keményebben lépnek fel a civilekkel szemben. Utcákon és lakónegyedekben csapnak le Zelenszkij emberrablói. Ugyanakkor egyre több felvételen látható az is, hogy civilek próbálnak közbelépni és segítséget nyújtani azoknak, akiket erőszakkal hurcolnának el. Így történt ez Ternopilben is.
A kényszersorozás nemhogy enyhült volna az új év kezdetével, hanem láthatóan tovább durvult Ukrajnában. Egy friss videón látható, hogy egy férfit már a toborzók buszába zártak, ám végül megmenekült a járókelők és sofőrök segítségével.

Az ukrajnai kényszersorozásról terjedő videók arról tanúskodnak, hogy a toborzók és a rendfenntartók egyre keményebben lépnek fel
Az ukrajnai kényszersorozásról terjedő videók arról tanúskodnak, hogy a toborzók és a rendfenntartók egyre keményebben lépnek fel Fotó: AFP

Ternopilben az emberek erőszakkal kiszabadítottak egy férfit, akit egy buszba tuszkoltak Zelenszkij emberrablói. 

A felvételen a Területi Toborzó Központhoz tartozó busz látható, amelybe egy férfit tuszkoltak be, hogy aztán a frontra vigyék. Az események azonban váratlan irányt vettek: az illető egyik ismerőse odafutott, majd több autós is megállt, és járműveikkel szinte körbezárták a buszt. Rövid időn belül mások is csatlakoztak, a férfi szabadon engedését követelték, ekkor kiabálni és lökdösődni kezdtek a TCK tisztjei. A felvétel tanúsága szerint a civilek fellépése végül eredményre vezetett, de nem mindenki ilyen szerencsés.

A kényszersorozás a mindennapok része

Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a kényszersorozás a mindennapok részévé vált. A toborzók rendszeresen csapnak le munkahelyeken, a tömegközlekedésen vagy éppen az utcán. Sok esetben nincs valódi ellenőrzés vagy jogi eljárás: az érintett férfiakat azonnal furgonokba kényszerítik, majd katonai gyűjtőhelyekre viszik. A felvételeken jól látszik, hogy a toborzók fellépése egyre gyakrabban válik erőszakossá.

A társadalmi feszültség érezhetően nő, egyre többen próbálnak elrejtőzni vagy elmenekülni a behívás elől. 

Hogy milyen szinten rettegnek a kényszersorozás és a frontra kerülés lehetőségétől az ukrán férfiak, arra jó példa annak a 38 éves odesszai jogásznak az esete, aki inkább felvágta az ereit, semmint hogy hagyja, hogy a frontra hurcolják. A toborzókat sokszor az sem érdekli, ha az áldozat megsérül vagy életét veszti. Novemberben letartóztatták egy katonai toborzóközpont vezetőjét, aki egy férfit súlyosan bántalmazott egy orvosi vizsgálat során. A nyáron pedig a kárpátaljai magyar Sebestyén József halt meg a kényszersorozás következményeként. Az ügyet az ukrán hatóságok igyekeztek eltussolni, ahogy Brüsszel is.

