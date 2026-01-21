Utcai hajtóvadászat Ukrajnában – videó

Kényszersorozás ismét: egy, a közösségi médiában látható felvételhez csatolt beszédes felirat szerint a mozgósítás nem más, mint „Szafari Odesszában”.
Kényszersorozás Odesszában
A videón több egyenruhás és civil ruhás férfi jelenik meg, akik futva veszik üldözőbe a menekülő civilt.
Az elfogást követően a férfit körbeveszik, miközben annak felesége is a helyszínre ér és tehetetlenül figyeli az eseményeket.
Az elmúlt hónapokban sorra kerülnek nyilvánosságra hasonló felvételek Ukrajnából, amelyeken a hadkiegészítő parancsnokság (TCK) emberei közterületen, sokszor erőszakosan lépnek fel hadköteles korú férfiakkal szemben.
Több videón az is látható, hogy az elfogott civileket akaratuk ellenére kisbuszokba tuszkolják, majd ismeretlen helyre szállítják őket.