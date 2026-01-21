Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli: Orbán Viktor januári rezsistopot jelentett be

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

kényszersorozás

Utcai hajtóvadászat Ukrajnában – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb megrázó felvétel terjed az interneten az ukrajnai kényszersorozásról: az Odesszában készült videón az látható, amint a területi hadkiegészítő parancsnokság (TCK) emberei az utcán üldöznek és elfognak egy civil férfit, majd erőszakosan intézkednek vele szemben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásTCKOdesszavadászatférfi

Kényszersorozás ismét: egy, a közösségi médiában látható felvételhez csatolt beszédes felirat szerint a mozgósítás nem más, mint „Szafari Odesszában”.

kényszersorozás
A kényszersorozás Ukrajnában mára mindennapossá vált (Fotó: Anadolu/AFP/Maciek Musialek)

Kényszersorozás Odesszában

A videón több egyenruhás és civil ruhás férfi jelenik meg, akik futva veszik üldözőbe a menekülő civilt. 

Az elfogást követően a férfit körbeveszik, miközben annak felesége is a helyszínre ér és tehetetlenül figyeli az eseményeket.

Az elmúlt hónapokban sorra kerülnek nyilvánosságra hasonló felvételek Ukrajnából, amelyeken a hadkiegészítő parancsnokság (TCK) emberei közterületen, sokszor erőszakosan lépnek fel hadköteles korú férfiakkal szemben. 

Több videón az is látható, hogy az elfogott civileket akaratuk ellenére kisbuszokba tuszkolják, majd ismeretlen helyre szállítják őket.

Itt a vég? Von der Leyen napjai meg vannak számlálva
Új világrend küszöbén: Orbán Viktor Trump meghívására Davosba utazik
Megakasztották a Mercosur-szerződést, győztek a gazdák!

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!