Utcai hajtóvadászat Ukrajnában – videó

Kényszersorozás ismét: egy, a közösségi médiában látható felvételhez csatolt beszédes felirat szerint a mozgósítás nem más, mint „Szafari Odesszában”.

A kényszersorozás Ukrajnában mára mindennapossá vált (Fotó: Anadolu/AFP/Maciek Musialek)

Kényszersorozás Odesszában

A videón több egyenruhás és civil ruhás férfi jelenik meg, akik futva veszik üldözőbe a menekülő civilt.

Az elfogást követően a férfit körbeveszik, miközben annak felesége is a helyszínre ér és tehetetlenül figyeli az eseményeket.

Az elmúlt hónapokban sorra kerülnek nyilvánosságra hasonló felvételek Ukrajnából, amelyeken a hadkiegészítő parancsnokság (TCK) emberei közterületen, sokszor erőszakosan lépnek fel hadköteles korú férfiakkal szemben.