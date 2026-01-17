Ukrajnában a civil lakosság elleni fenyegetés egyre súlyosabb méreteket ölt, a regionális toborzótisztek (TCK) gyakran alkalmaznak erőszakot. Most Odesszából került elő egy felvétel, amin az látható, hogy a TCK-sok kénytelenek voltak elengedni egy idős férfit, akit korábban megkötöztek. Már többször is érkeztek arról hírek, hogy Zelenszkij végrehajtói utcán raboltak el embereket, bántalmaztak civileket, és több haláleset is a kényszersorozás számlájára írható.
Egyre aggasztóbb módszerekkel zajlik a mozgósítás Ukrajnában. Az ukrajnai kényszersorozásról terjedő videók arról tanúskodnak, hogy Zelenszkij emberrabló a legmocskosabb eszközöktől se riadnak vissza. Azonban az ukrán civileket se kell félteni, sokan már nyíltan szembeszállnak a TCK embereivel, erről tanúskodik egy Odesszából előkerült friss videó is.
Odesszában a TCK-sok megkötöztek egy idős férfit, de többen a segítségére siettek, ezért a toborzóknak el kellett engedniük.
Korábban szintén Odesszából osztottunk meg egy videót, amin az látható, ahogy a boltból kilépő fiatalt azonnal egy autóba tuszkolták Zelenszkij emberrablói.
