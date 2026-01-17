Kényszersorozás: Zelenszkij emberrablói megkötöztek egy idős férfit Odesszában – videó

Egyre aggasztóbb módszerekkel zajlik a mozgósítás Ukrajnában. Az ukrajnai kényszersorozásról terjedő videók arról tanúskodnak, hogy Zelenszkij emberrabló a legmocskosabb eszközöktől se riadnak vissza. Azonban az ukrán civileket se kell félteni, sokan már nyíltan szembeszállnak a TCK embereivel, erről tanúskodik egy Odesszából előkerült friss videó is.

A kényszersorozás bárkit utolérhet Ukrajnában

Fotó: AFP

Odesszában a TCK-sok megkötöztek egy idős férfit, de többen a segítségére siettek, ezért a toborzóknak el kellett engedniük.

Korábban szintén Odesszából osztottunk meg egy videót, amin az látható, ahogy a boltból kilépő fiatalt azonnal egy autóba tuszkolták Zelenszkij emberrablói.