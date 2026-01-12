Kiakadtak a britek a miniszterelnök döntésén

Keir Starmer elutasította, hogy terrorszervezetté nyilvánítsák Irán Iszlám Forradalmi Gárdáját (IRGC). A Munkáspárt nem fogja terrorszervezetként jelölni az IRGC-t, annak ellenére, hogy az ajatollah biztonsági ereje vezető szerepet játszik a demokráciapárti tüntetések erőszakos elfojtásában. A tüntetések kezdete óta több mint 500 ember vesztette életét, a demonstrálókat az utcán lőtték le – tájékoztatott a brit The Telegraph.
Az amerikai kormány egyik szóvivője a hétvégén azt mondta, hogy „nyilvánvaló”, hogy az IRGC terrorszervezet, és felszólította az Egyesült Királyságot, hogy „fokozza a nyomást Iránra” az elmúlt hat év legjelentősebb rezsimellenes tiltakozásai közepette.
A Munkáspárt vezető politikusai a konzervatív és a Reform párti politikusokhoz is csatlakoztak a felhíváshoz , akik a miniszterelnököt arra szólították fel, hogy a demonstrálókkal való szolidaritás jegyében tiltsa be Teherán „terrorizáló hadseregét”. Hétfőn azonban Peter Kyle, brit üzleti, energiaügyi és iparstratégiai államtitkár megerősítette, hogy a kormány nem fogja betiltani az IRGC-t, hozzátéve, hogy Teheránnal szemben már a szankciók „teljes körét” alkalmazták. Utalt Jonathan Hall, a terrorizmusellenes jogszabályok független felülvizsgálójának megjegyzéseire, aki tavaly azt mondta, hogy a betiltás nem lenne „megfelelő” egy külföldi állami szervezet esetében.
Arra a kérdésre, hogy fontolóra veszik-e a betiltást, Kyle a Times Radiónak azt mondta: „Valójában elvégeztünk egy felülvizsgálatot, és felkértük a terrorjogszabályok független felülvizsgálóját, hogy mélyrehatóan vizsgálja meg a kérdést. Ő pedig arra jutott, hogy az olyan betiltás, mint amit belföldi szervezeteknél alkalmazunk, nem megfelelő egy külföldi állami szervezet esetében.
A Munkáspárt azon döntése, hogy nem tiltja be a biztonsági erőt, órákkal azután született meg, hogy az Egyesült Államok is csatlakozott az erre irányuló felhívásokhoz.
Az amerikai külügyminisztérium egyik szóvivője a The Telegraphnak azt mondta:
Az IRGC terrorszervezetként való kijelölése pusztán a nyilvánvaló kimondása. Arra bátorítunk minden partnert, hogy csatlakozzanak hozzánk, és fokozzák a nyomást Iránra az iráni nép számára ebben a kritikus pillanatban.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke első ciklusa alatt, 2019 áprilisában nyilvánította az IRGC-t külföldi terrorszervezetté.
A Munkáspárt eddig ellenállt annak a nyomásnak, hogy betiltsa a csoportot – ami illegálissá tenné a tagságot és a támogatást –, arra hivatkozva, hogy ez gyakorlatilag a diplomáciai kapcsolatok megszakításához vezetne Teheránnal.
Vasárnap Londonban is tüntetések törtek ki: több mint ezren gyűltek össze Whitehallon, „iráni szabadságot” követelve, és felszólítva a kormányt az IRGC betiltására.
Lázadás a munkáspárt körein belül
Lord Spellar vezette azokat a munkáspárti lordokat, akik terrorszervezetként bélyegeznék meg az alakulatot. Nyilatkozata szerint:
Az IRGC nemcsak a saját népét terrorizálja, hanem világszerte terrorista és bűnözői hálózatot működtet. Fenyegetést jelentenek a mi biztonságunkra, és azokra az irániakra is, akiknek védelmet nyújtottunk, és ez számos alkalommal bebizonyosodott. A kormánynak most le kell jönnie a kerítésről, és be kell tiltania az IRGC-t.
Lord Mann, a kormány antiszemitizmus elleni független tanácsadója szintén támogatta a felhívásokat, mondván, „elengedhetetlen, hogy jelezzük: lejárt az IRGC ideje”. Lord Cryer, egy másik munkáspárti lord, keddi napirendi kérdést nyújtott be a Lordok Házában, ami azt jelenti, hogy a minisztereknek meg kell magyarázniuk álláspontjukat. Iain Duncan Smith, a volt konzervatív pártvezető szerint az IRGC „az ajatollahok kulcsfontosságú eszköze hatalmuk érvényesítésében”, és be kellene tiltani. A The Telegraphban megjelent írásában ezt írta: „A Külügyminisztérium azon állítása, miszerint az IRGC be nem tiltása diplomáciai befolyást adna, egyszerűen nem igazolódik a történések alapján. A jó szándékú közhelyek nem működnek. Itt az ideje, hogy az Egyesült Királyság növelje állampolgáraink védelmét itthon, miközben világos, egyértelmű üzenetet küld azoknak, akik jobb jövőt remélnek Iránban, az IRGC azonnali betiltásával.”
A közvélemény-kutatásokon vezető erő, a Reform UK szintén támogatja az IRGC betiltását, Nigel Farage szerint Starmernek „szembe kell szállnia az ajatollahhal”. Farage úgy fogalmazott: „Évekkel ezelőtt be kellett volna tiltanunk az IRGC-t, ahogy évekkel ezelőtt be kellett volna tiltanunk a Muzulmán Testvériséget is.”
Az IRCG számos emberrablási és gyilkosság kísérletet hajtott végre az országban
A hírszerzési és biztonsági bizottság tavaly nyáron arra figyelmeztetett, hogy Irán legalább 15 gyilkossági vagy emberrablási kísérlet mögött állt Nagy-Britanniában. Tavaly májusban négy iráni férfit tartóztattak le terrorizmus vádjával, míg további négyet egy külön összeesküvés kapcsán vettek őrizetbe, amely az izraeli londoni nagykövetség ellen irányult. Az IRGC betiltásáról szóló bármely döntés végső soron Shabana Mahmood belügyminiszter hatáskörébe tartozik, aki a terrorizmus elleni jogszabályokért felel.