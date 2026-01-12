Kiakadtak a britek a miniszterelnök döntésén

Keir Starmer elutasította, hogy terrorszervezetté nyilvánítsák Irán Iszlám Forradalmi Gárdáját (IRGC). A Munkáspárt nem fogja terrorszervezetként jelölni az IRGC-t, annak ellenére, hogy az ajatollah biztonsági ereje vezető szerepet játszik a demokráciapárti tüntetések erőszakos elfojtásában. A tüntetések kezdete óta több mint 500 ember vesztette életét, a demonstrálókat az utcán lőtték le – tájékoztatott a brit The Telegraph.

Keir Starmer döntése felháborodást keltett a britek között.

Fotó: AFP

Az amerikai kormány egyik szóvivője a hétvégén azt mondta, hogy „nyilvánvaló”, hogy az IRGC terrorszervezet, és felszólította az Egyesült Királyságot, hogy „fokozza a nyomást Iránra” az elmúlt hat év legjelentősebb rezsimellenes tiltakozásai közepette.

A Munkáspárt vezető politikusai a konzervatív és a Reform párti politikusokhoz is csatlakoztak a felhíváshoz , akik a miniszterelnököt arra szólították fel, hogy a demonstrálókkal való szolidaritás jegyében tiltsa be Teherán „terrorizáló hadseregét”. Hétfőn azonban Peter Kyle, brit üzleti, energiaügyi és iparstratégiai államtitkár megerősítette, hogy a kormány nem fogja betiltani az IRGC-t, hozzátéve, hogy Teheránnal szemben már a szankciók „teljes körét” alkalmazták. Utalt Jonathan Hall, a terrorizmusellenes jogszabályok független felülvizsgálójának megjegyzéseire, aki tavaly azt mondta, hogy a betiltás nem lenne „megfelelő” egy külföldi állami szervezet esetében.

Arra a kérdésre, hogy fontolóra veszik-e a betiltást, Kyle a Times Radiónak azt mondta: „Valójában elvégeztünk egy felülvizsgálatot, és felkértük a terrorjogszabályok független felülvizsgálóját, hogy mélyrehatóan vizsgálja meg a kérdést. Ő pedig arra jutott, hogy az olyan betiltás, mint amit belföldi szervezeteknél alkalmazunk, nem megfelelő egy külföldi állami szervezet esetében.

A Munkáspárt azon döntése, hogy nem tiltja be a biztonsági erőt, órákkal azután született meg, hogy az Egyesült Államok is csatlakozott az erre irányuló felhívásokhoz.

Az amerikai külügyminisztérium egyik szóvivője a The Telegraphnak azt mondta:

Az IRGC terrorszervezetként való kijelölése pusztán a nyilvánvaló kimondása. Arra bátorítunk minden partnert, hogy csatlakozzanak hozzánk, és fokozzák a nyomást Iránra az iráni nép számára ebben a kritikus pillanatban.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke első ciklusa alatt, 2019 áprilisában nyilvánította az IRGC-t külföldi terrorszervezetté.