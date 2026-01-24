Most dől el Ukrajna sorsa - Zelenszkij retteg

Kijev nehéz éjszakán van túl: az ukrán hatóságok közlése szerint a támadás január 24-én hajnalban kezdődött, már 1:20-kor hallottak robbanásokat. Az ukrán légierő megerősítette: Kijevet drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadták, a légvédelem működésbe lépett. Több városrészben – köztük a Holoszijivszkij, Dnyiprovszkij és Szolomjanszkij kerületekben – károk keletkeztek, egy épület kigyulladt, írta a The Kyiv Independent.

Az orosz légicsapások egy ember halálát és legalább 15 ember megsebesülését okozták Ukrajna fővárosában és Harkiv északkeleti városában az éjszaka folyamán, közölték a hatóságok január 24-én kora reggel (Fotó: AFP/Sergei Gapon)

Kijev támadás alatt

A főpolgármester, Vitalij Klicsko szerint a támadás miatt Kijev egyes részei fűtés és víz nélkül maradtak, miközben a hőmérséklet mínusz 12 fok körül alakul.

Harkivban is súlyos következményekkel járt az orosz támadás: ott legalább 14-en sérültek meg. Az ukrán katasztrófavédelem közlése szerint több mint 130 mentő és tucatnyi tűzoltóegység dolgozik a károk felszámolásán.

Közvetlen béketárgyalások Abu-Dzabiban

Mindeközben Ukrajna és Oroszország június óta először folytatott közvetlen tárgyalásokat egymással. Az Egyesült Államok közvetítésével Abu-Dzabiban ültek tárgyalóasztalhoz, ahol az amerikai béketervet és a háború lezárásának feltételeit vitatták meg.

Az orosz delegáció tagjai a Védelmi Minisztérium képviselői, élén Igor Kosztyukov admirálissal, az Oroszországi Fegyveres Erők Vezérkarának Főigazgatóságának főnökével. Az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov szerint a megbeszélések középpontjában a háború befejezésének feltételei álltak, de részleteket nem árult el.

Rustem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

A kétoldalú gazdasági ügyekkel foglalkozó csoport vezetői, Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója, és Stephen Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja szintén találkoznak az Emírségekben, hogy megvitassák az Egyesült Államokban zárolt orosz eszközöket.

Volodimir Zelenszkij elnök hangsúlyozta: még túl korai következtetéseket levonni, ugyanakkor világossá tette, hogy Ukrajna számára alapfeltétel Oroszország valódi hajlandósága a háború lezárására. A tárgyalások a tervek szerint folytatódnak.

A Donbasz a legnagyobb vitapont

A megbeszélések egyik kulcskérdése a Donbasz sorsa. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a még Kijev ellenőrzése alatt álló területekről, míg Ukrajna ezt kategorikusan elutasítja. Zelenszkij szerint a Donbasz kérdése „kulcskérdés”, mivel Donyeck térsége stratégiai jelentőségű az ukrán védelem szempontjából.

Az orosz külügyminisztérium képviselője, Alekszej Poliscsuk szerint tartós rendezés elképzelhetetlen a területi kérdés megoldása nélkül, írja a RIA Novosztyi.

Moszkva a helyi lakosság „önrendelkezésére” hivatkozva ragaszkodik az általa ellenőrzött régiókhoz.