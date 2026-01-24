Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan Trump következő célpontja: ez lesz az új Venezuela

Fontos

Most dől el Ukrajna sorsa - Zelenszkij retteg

Kijev

Most dől el Ukrajna sorsa - Zelenszkij retteg

59 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ember meghalt, négyen megsérültek Kijevben, miután Oroszország nagyszabású éjszakai támadást indított az ukrán főváros ellen – mindössze órákkal azután, hogy Ukrajna és Oroszország hónapok után újra közvetlen tárgyalásokat kezdett egymással.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kijevtámadásorosz-ukrán háborútárgyalásOroszországUkrajna

Kijev nehéz éjszakán van túl: az ukrán hatóságok közlése szerint a támadás január 24-én hajnalban kezdődött, már 1:20-kor hallottak robbanásokat. Az ukrán légierő megerősítette: Kijevet drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadták, a légvédelem működésbe lépett. Több városrészben – köztük a Holoszijivszkij, Dnyiprovszkij és Szolomjanszkij kerületekben – károk keletkeztek, egy épület kigyulladt, írta a The Kyiv Independent.

Kijev
Az orosz légicsapások egy ember halálát és legalább 15 ember megsebesülését okozták Ukrajna fővárosában és Harkiv északkeleti városában az éjszaka folyamán, közölték a hatóságok január 24-én kora reggel (Fotó: AFP/Sergei Gapon)

Kijev támadás alatt

A főpolgármester, Vitalij Klicsko szerint a támadás miatt Kijev egyes részei fűtés és víz nélkül maradtak, miközben a hőmérséklet mínusz 12 fok körül alakul.

Harkivban is súlyos következményekkel járt az orosz támadás: ott legalább 14-en sérültek meg. Az ukrán katasztrófavédelem közlése szerint több mint 130 mentő és tucatnyi tűzoltóegység dolgozik a károk felszámolásán.

Közvetlen béketárgyalások Abu-Dzabiban

Mindeközben Ukrajna és Oroszország június óta először folytatott közvetlen tárgyalásokat egymással. Az Egyesült Államok közvetítésével Abu-Dzabiban ültek tárgyalóasztalhoz, ahol az amerikai béketervet és a háború lezárásának feltételeit vitatták meg.

Az orosz delegáció tagjai a Védelmi Minisztérium képviselői, élén Igor Kosztyukov admirálissal, az Oroszországi Fegyveres Erők Vezérkarának Főigazgatóságának főnökével. Az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov szerint a megbeszélések középpontjában a háború befejezésének feltételei álltak, de részleteket nem árult el.

Ukraine's Secretary of the National Security and Defence Council Rustem Umerov attends a meeting of national security advisors of European countries in Kyiv on January 3, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Ukraine is hosting security advisers from NATO and European allies for further negotiations on a plan to end the war with Russia. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Rustem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára  (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

A kétoldalú gazdasági ügyekkel foglalkozó csoport vezetői, Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója, és Stephen Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja szintén találkoznak az Emírségekben, hogy megvitassák az Egyesült Államokban zárolt orosz eszközöket.

Volodimir Zelenszkij elnök hangsúlyozta: még túl korai következtetéseket levonni, ugyanakkor világossá tette, hogy Ukrajna számára alapfeltétel Oroszország valódi hajlandósága a háború lezárására. A tárgyalások a tervek szerint folytatódnak.

A Donbasz a legnagyobb vitapont

A megbeszélések egyik kulcskérdése a Donbasz sorsa. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a még Kijev ellenőrzése alatt álló területekről, míg Ukrajna ezt kategorikusan elutasítja. Zelenszkij szerint a Donbasz kérdése „kulcskérdés”, mivel Donyeck térsége stratégiai jelentőségű az ukrán védelem szempontjából.

Az orosz külügyminisztérium képviselője, Alekszej Poliscsuk szerint tartós rendezés elképzelhetetlen a területi kérdés megoldása nélkül, írja a RIA Novosztyi.

Moszkva a helyi lakosság „önrendelkezésére” hivatkozva ragaszkodik az általa ellenőrzött régiókhoz.

Energiaválság a negyedik háborús télben

Ukrajna közben súlyos humanitárius válsággal küzd: milliók maradtak áram és fűtés nélkül az orosz támadások miatt, amelyek ismételten az energetikai infrastruktúrát célozzák. Az Európai Unió további 447 mobil áramfejlesztőt küld az országba. Az EU válságkezelési biztosa szerint Oroszország „szándékosan fosztja meg a civileket a fűtéstől és az alapvető szolgáltatásoktól” a tél közepén.

Zelenszkij az összeomlás szélén áll – ettől retteg az ukrán elnök
Szijjártó Péter keményen helyre tette az ukrán diplomatát
Kiszivárgott tervezet: Ukrajna fürödhet a pénzben

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!