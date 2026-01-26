Válsághelyzet Kijevben: rengetegen maradtak áram és fűtés nélkül

Az orosz támadások az ukrán energetikai infrastruktúra ellen az ország nagyvárosait sötétségbe borították és milliók maradtak fűtés nélkül – számolt be róla a The Wall Street Journal. A Kijevben élő Irina Torik akkor tudta, hogy nagyon rossz a helyzet, amikor belülről volt deres az erkélyajtó kilincse és látta a saját leheletét a lakásban.

Kijevben és más városokban sokan kényszermegoldásokkal próbálnak túlélni

Fotó: AFP

A 60 éves Torik most több réteg ruhában, egy hosszú rózsaszín kapucnis pulóverben, négy pár zoknival a lábán és egy melegvizes palackkal a nyakában tesz-vesz, hogy túlélje a hideget a lakásban, amit legjobb esetben is csak 10 Celsius-fokig tud felfűteni. Torik helyzete sok kijevi és más nagyváros lakója számára se idegen, például Odesszában és Dnyipróban is hasonló állapotok uralkodnak.

Az orosz támadások miatt milliók maradtak áram nélkül. A helyzet különösen súlyos a fővárosban, Kijevben, ahol a korábban kihirdetett áramszüneti menetrendet se tudják tartani.

Nem ritkák a napi 15-20 órás áramszünetek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint Kijevben egymillió lakos maradt áram nélkül, és több mint 4000 társasház fűtés nélkül. A helyi hatóságok adatai szerint – csak az elmúlt egy hónapban – a hárommilliós lakosság mintegy ötöde elköltözött az ukrán fővárosból. A válsághelyzet miatt februárig a kijevi iskolák is zárva tartanak.

As winter temperatures drop, thousands of apartment buildings in Kyiv remain without heating and electricity following Russian strikes on energy infrastructure.



Some residents say indoor temperatures have fallen to just 1°C, forcing them to sleep in winter clothes or seek… pic.twitter.com/rZLjaqAaEK — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) January 22, 2026

A WSJ arról ír, hogy az ukránok egyelőre kitartanak és „ majd megoldjuk valahogy” mentalitással állnak a helyzethez, ami a lap szerint frusztrálja Moszkvát. Torik elmesélte, hogy a szomszédokkal a gáztűzhely körül gyűlnek össze, autókat használnak mobiltelefon töltésre és a romlandó ételek tárolására.

Elmondta, hogy azonnal cselekszenek, amint visszajön az áram, hogy feltöltsék telefonjaikat vagy használják a mosógépeket.

In a freezing, dark apartment, Arina (3) has lived without heating or electricity for more than three days. In –15°C Kyiv, her family walks to a “Point of Invincibility” for warmth and hot tea. At the tents, children find calm and games while parents recharge devices.



“She was… pic.twitter.com/dUWKa5nGq6 — UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) January 14, 2026

Az energiaválság teljes Kijevet érinti, mióta az erőművek és más infrastruktúrák elleni támadások felerősödtek 2025 végén. Torik elmondta, hogy a közeli élelmiszerbolt nem működik olyan megbízhatóan, mint korábban, nyitvatartási ideje a generátorok működésétől függ. A folyó partján található fürdő és szauna most csak zuhanyozási lehetőséget biztosít. A fűtés – amely elektromos szivattyúkra támaszkodik – teljesen kiszámíthatatlan.

Mindez egy extrém hideg tél idején történik, előbb intenzív havazás sújtotta az országot, január eleje óta pedig mínusz 14 Celsius-fokos vagy annál alacsonyabb a kinti hőmérséklet.