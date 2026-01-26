Válsághelyzet Kijevben: rengetegen maradtak áram és fűtés nélkül

Az orosz támadások az ukrán energetikai infrastruktúra ellen az ország nagyvárosait sötétségbe borították és milliók maradtak fűtés nélkül – számolt be róla a The Wall Street Journal. A Kijevben élő Irina Torik akkor tudta, hogy nagyon rossz a helyzet, amikor belülről volt deres az erkélyajtó kilincse és látta a saját leheletét a lakásban.
A 60 éves Torik most több réteg ruhában, egy hosszú rózsaszín kapucnis pulóverben, négy pár zoknival a lábán és egy melegvizes palackkal a nyakában tesz-vesz, hogy túlélje a hideget a lakásban, amit legjobb esetben is csak 10 Celsius-fokig tud felfűteni. Torik helyzete sok kijevi és más nagyváros lakója számára se idegen, például Odesszában és Dnyipróban is hasonló állapotok uralkodnak.
Az orosz támadások miatt milliók maradtak áram nélkül. A helyzet különösen súlyos a fővárosban, Kijevben, ahol a korábban kihirdetett áramszüneti menetrendet se tudják tartani.
Nem ritkák a napi 15-20 órás áramszünetek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint Kijevben egymillió lakos maradt áram nélkül, és több mint 4000 társasház fűtés nélkül. A helyi hatóságok adatai szerint – csak az elmúlt egy hónapban – a hárommilliós lakosság mintegy ötöde elköltözött az ukrán fővárosból. A válsághelyzet miatt februárig a kijevi iskolák is zárva tartanak.
A WSJ arról ír, hogy az ukránok egyelőre kitartanak és „ majd megoldjuk valahogy” mentalitással állnak a helyzethez, ami a lap szerint frusztrálja Moszkvát. Torik elmesélte, hogy a szomszédokkal a gáztűzhely körül gyűlnek össze, autókat használnak mobiltelefon töltésre és a romlandó ételek tárolására.
Elmondta, hogy azonnal cselekszenek, amint visszajön az áram, hogy feltöltsék telefonjaikat vagy használják a mosógépeket.
Az energiaválság teljes Kijevet érinti, mióta az erőművek és más infrastruktúrák elleni támadások felerősödtek 2025 végén. Torik elmondta, hogy a közeli élelmiszerbolt nem működik olyan megbízhatóan, mint korábban, nyitvatartási ideje a generátorok működésétől függ. A folyó partján található fürdő és szauna most csak zuhanyozási lehetőséget biztosít. A fűtés – amely elektromos szivattyúkra támaszkodik – teljesen kiszámíthatatlan.
Mindez egy extrém hideg tél idején történik, előbb intenzív havazás sújtotta az országot, január eleje óta pedig mínusz 14 Celsius-fokos vagy annál alacsonyabb a kinti hőmérséklet.
Darina Prokopenko, aki szintén Torik társasházában él, elmondta, hogy barátja és négyéves, illetve egyéves gyerekei túlélését úgy biztosítja, hogy a gáztűzhely négy égőjével fűti fel a helységet – nem biztonságos, de szükséges. Az áramkimaradások kiszámíthatatlansága teljesen felborította Prokopenko napi rutinját.
Amikor korán reggel a telefonjáért nyúl, azt figyeli, hogy van-e Wi-Fi. Ha működik a router az egy jel, hogy épp nincs áramszünet, ekkor rohan feltölteni minden power bankot, laptopot és lámpát, mert bármikor újra elmehet az áram.
A karácsonyfák még mindig égősorral vannak feldíszítve, hogy fényt vigyenek a sötét lakásokba. A gyerekek az ukrán kormány által működtetett sátrakban kapnak menedéket, amelyek generátorral biztosítanak meleget és áramot.
Olyan sötét van, hogy nem lehet olvasni, és nincs lehetőség hosszasan telefonozni, mert le kell mennem feltölteni. Az egyetlen hasznos szórakozás a főzés, mert közben magam is felmelegszem
– mondta az egyik lakó, aki elárulta, hogy a mosogatáshoz egy trükköt talál ki. Egy vastag, téli kesztyűt vesz fel a gumikesztyű alá, és így hideg vízben is el tudja mosogatni az edényeket.
Még nehezebb azoknak, akik egyedül gondoskodnak kisgyerekeikről. Olga Kosova férje a fronton szolgál, és az áramkimaradások miatt nehéz volt a babakocsit felcipelnie a negyedikre és vizet melegíteni egyéves lánya fürdetéséhez. A kijevi otthonából a külvárosban élő szüleihez költözött, ahol ritkábbak az áramkimaradások és több segítséget kap.
A háború évek óta tart, és minden évben egyre nehezebb
– mondta Kosova.
A technikusok kimerítő, 12 órás műszakban dolgoznak, hogy a lehető leghamarabb megoldják az ukrajnai energiaválságot. Vadim Buglak, a DTEK villamos vállalat munkatársa elmondta, hogy a múlt héten visszakapcsolták az áramot egy olyan épületben, ami 10 napig volt áram nélkül, majd hozzátette, hogy naponta több tízezer segélyhívást kap a vállalat.