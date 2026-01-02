Vége a találgatásnak? Ő lehet Kim Dzsongun utóda

Az észak-koreai vezető, Kim Dzsongun lánya, Kim Dzsue kíséretében jelent meg nyilvánosan újév napján a Kumsusan Nap Palotában, amely szimbolikus helyszíne az ország alapító vezetőinek tiszteletének. A KCNA állami hírügynökség képei Kim Dzsue-t mutatják szülei között a mauzóleum főcsarnokában, ami elemzők szerint tovább táplálja a spekulációkat a lány jövőbeli szerepéről a rezsimben – számolt be róla a Fox News.

Kim Dzsongun feleségével és lányával a Kumusan Nap Palota mauzóleumában

Fotó: AFP

Kim Dzsue az utóbbi három évben egyre gyakrabban szerepel az állami médiában, ami elemzők és a dél-koreai hírszerző ügynökség spekulációit táplálja, miszerint ő lehet Kim Dzsongun potenciális utódja.

A megjelenés Észak-Korea régóta fennálló hagyományának részeként történt, amely szerint Kim fontos dátumokon és évfordulókon meglátogatja a mauzóleumot, hogy megerősítse a nukleáris fegyverekkel rendelkező ország dinasztikus örökségének legitimitását. Észak-Korea soha nem erősítette meg Kim Dzsue korát, és pontos kora továbbra is ismeretlen, de úgy gondolják, hogy körülbelül 12 vagy 13 éves.

Miután 2022-ben nyilvánosan bemutatták Észak-Koreában, Kim Dzsue szeptemberben először jelent meg külföldön, amikor apját kísérte Pekingbe, aki évek óta először látogatott Kínába.

Az elemzők szerint ez a lépés jelezheti, hogy ő lesz Észak-Korea trónörököse. Kim Dzsue létezését több mint tíz évvel ezelőtt véletlenül Dennis Rodman, a visszavonult NBA-sztár fedte fel a The Guardiannek adott interjúban. Rodman 2013-ban, egy phenjani utazás során azt mondta a riportereknek, hogy „a karjában tartotta a kis Kim Dzsue-t”, és Kim Dzsongun-t „jó apának” nevezte.