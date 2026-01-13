Kínzás miatt kell fizetnie a brit kormánynak

Példátlan jogi és diplomáciai ügy végére került pont a napokban, bár a történet főszereplője számára a kálvária korántsem ért véget. Nagy-Britannia kormánya peren kívüli egyezség keretében „jelentős” összegű kártérítést fizetett Abu Zubaydah-nak. A szaúdi születésű palesztin férfit a világ egyik legismertebb foglyaként tartják számon: 2006 óta raboskodik a hírhedt guantánamói amerikai katonai börtönben, vádemelés és ítélet nélkül. Zubaydah azért perelte be a brit államot, mert a szigetország hírszerzése szerinte tevékenyen részt vett és bűnrészes volt az ellene elkövetett kínzásokban – írja a BBC.

Guantanamói kínzás miatt kell kártérítést fizetnie a brit kormánynak (Fotó: AFP)

Az ügy háttere a 2001. szeptember 11-i terrortámadások utáni időszakra nyúlik vissza. Zubaydah volt az első fogoly, akin a CIA kipróbálta az úgynevezett „fokozott vallatási technikákat” – ami a jogvédők és a józan ész szerint nem más, mint a kínzás eufemisztikus megnevezése. A féfit Pakisztánban fogták el 2002-ben, amit George W. Bush akkori amerikai elnök személyesen jelentett be, azt állítva, hogy az al-Kaida egyik magas rangú vezetőjéről van szó, aki gyilkosságokat tervezett. Az amerikai kormány később visszavonta ezeket az állításokat, Zubaydah azonban továbbra is fogoly, egyike annak a tizenöt rabnak, akik még mindig Guantánamón sínylődnek.

A brit szál különösen kínos London számára. A bírósági dokumentumok és a későbbi vizsgálatok megerősítették, hogy az MI5 és az MI6 annak ellenére küldött kérdéseket a CIA-nak, hogy azokat Zubaydah vallatásához használják fel, hogy tisztában voltak a férfi fogvatartásának embertelen körülményeivel és a kínzással.

Helen Duffy, Zubaydah nemzetközi jogi képviselője szerint a brit hírszerzés gyakorlatilag „piacot teremtett” a kínzásnak azzal, hogy folyamatosan igényelte az információkat, amelyeket csak brutális erőszakkal tudtak kiszedni védencéből.

A CIA titkos börtöneiben – amelyek közül több Európában, például Litvániában és Lengyelországban működött – Zubaydah-t kísérleti nyúlnak használták. Az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának jelentése szerint a férfit 83 alkalommal vetették alá a „waterboarding” néven ismert, vízbefojtást imitáló kínzásnak. Koporsóra emlékeztető dobozokba zárták, fizikai bántalmazásnak tették ki, és olyan pszichológiai nyomás alatt tartották, amelyről a belső MI6-üzenetek is elismerték: az amerikai különleges erők katonáinak 98 százaléka is megtört volna tőle. A brit hírszerzés ennek ellenére négy éven keresztül nem kért biztosítékokat a fogoly emberséges kezelésére vonatkozóan.