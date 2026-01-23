Kiszivárgott tervezet: Ukrajna fürödhet a pénzben

Az Egyesült Államok és az Európai Unió összesen 800 milliárd dollárnyi köz- és magánforrást szeretne bevonni Ukrajna újjáépítésére, miután Oroszország véget vet teljes körű inváziójának – derül ki egy kiszivárgott dokumentumból. A 18 oldalas jelentés egy 10 éves tervet vázol fel Ukrajna helyreállításának garantálására, az uniós tagság felé vezető gyorsított úttal együtt – számolt be cikkében a Politico.
Miközben Brüsszel és Washington több száz milliárd dollárnyi hosszú távú finanszírozást készít elő, és Ukrajnát jövőbeli uniós tagként, illetve befektetési célpontként pozicionálja.
A finanszírozási stratégia 2040-ig terjed, és egy azonnali, 100 napos operatív terv is kapcsolódik hozzá a projekt elindítására. A világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock szerint azonban a jóléti terv nehezen tud külső befektetéseket vonzani, amennyiben a konfliktus tovább húzódik. A BlackRock térítésmentesen ad tanácsot az újjáépítési tervhez.
Orbán Balázs éles kritikájában fejtette ki Magyarország álláspontját
Brüsszel meg akarja győzni a tagállamokat, hogy adjanak 800 milliárd dollárt arra, hogy helyreállítsák az ukrán jólétet. Mindeközben az európai vezetők hibás döntéseinek köszönhetően – magas energiaárak, romló versenyképesség, megélhetési válság – az európai jólét is egyre inkább kérdéses
– figyelmeztetett a politikus.
Az Európai Bizottság lényegében változtatás nélkül befogadta az ukránok követelését, és összeállított egy dokumentumot arról, hogy ezt milyen módon tudnák az európaiak összeadni. A helyzet az, hogy Brüsszelnek ismét fontosabb Ukrajna, mint az európai emberek érdeke
– mutatott rá.
A dolog túlmutat az újjáépítéssel járó és jóléti kiadásokon: a 800 milliárd dolláros igényen túl felmerül az ukránok részéről egy 700 milliárd dolláros katonai finanszírozási igény is. Ez az európaiak eladósodását és Európa még mélyebb bevonódását jelentené a háborúba
– hívta fel rá a figyelmet.
Ezért a magyar kormány ezekre az igényekre nemet mond. Nemzeti petíciót indítunk, hogy megüzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk!
– zárta gondolatmenetét Orbán Balázs.
A jóléti terv egy 20 pontból álló békekeret része, amelyet az Egyesült Államok próbál közvetíteni Kijev és Moszkva között.
Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok háromoldalú találkozójára pénteken és szombaton kerül sor Abu-Dzabiban, miközben a teljes körű konfliktus a negyedik évfordulója felé közeledik.
Az Egyesült Államok meghatározó szerepet kíván betölteni Ukrajna helyreállításában. A dokumentum nem elsősorban adományozóként, hanem stratégiai gazdasági partnerként, befektetőként és hitelességi támaszként pozicionálja Washingtont Ukrajna újjáépítésében.
A feljegyzés közvetlen amerikai vállalati részvétellel és helyszíni szakértelemmel számol, valamint kiemeli az Egyesült Államok szerepét a magántőke mozgósításában. A BlackRock vezérigazgatója, Larry Fink részt vett a Kijevvel folytatott béketárgyalásokon Donald Trump amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel és különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal együtt.
Százmilliárdok Ukrajnának
A dokumentum szerint a következő 10 évben az Európai Unió, az Egyesült Államok és a nemzetközi pénzügyi intézmények – köztük a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank – összesen 500 milliárd dollárnyi köz- és magántőkét vállaltak. A Bizottság további 100 milliárd eurót kíván Ukrajna rendelkezésére bocsátani költségvetési támogatás és befektetési garanciák formájában az unió következő, 2028-tól induló hétéves költségvetésének részeként.
Az Egyesült Államok vállalta, hogy egy külön amerikai–ukrán újjáépítési befektetési alapon keresztül mozgósít tőkét, de konkrét összeget nem jelölt meg.