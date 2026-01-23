Kiszivárgott tervezet: Ukrajna fürödhet a pénzben

Az Egyesült Államok és az Európai Unió összesen 800 milliárd dollárnyi köz- és magánforrást szeretne bevonni Ukrajna újjáépítésére, miután Oroszország véget vet teljes körű inváziójának – derül ki egy kiszivárgott dokumentumból. A 18 oldalas jelentés egy 10 éves tervet vázol fel Ukrajna helyreállításának garantálására, az uniós tagság felé vezető gyorsított úttal együtt – számolt be cikkében a Politico.

Ukrajna százmilliárdos európai közpénzből épülhetne

Fotó: AFP

Miközben Brüsszel és Washington több száz milliárd dollárnyi hosszú távú finanszírozást készít elő, és Ukrajnát jövőbeli uniós tagként, illetve befektetési célpontként pozicionálja.

A finanszírozási stratégia 2040-ig terjed, és egy azonnali, 100 napos operatív terv is kapcsolódik hozzá a projekt elindítására. A világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock szerint azonban a jóléti terv nehezen tud külső befektetéseket vonzani, amennyiben a konfliktus tovább húzódik. A BlackRock térítésmentesen ad tanácsot az újjáépítési tervhez.

Orbán Balázs éles kritikájában fejtette ki Magyarország álláspontját

Brüsszel meg akarja győzni a tagállamokat, hogy adjanak 800 milliárd dollárt arra, hogy helyreállítsák az ukrán jólétet. Mindeközben az európai vezetők hibás döntéseinek köszönhetően – magas energiaárak, romló versenyképesség, megélhetési válság – az európai jólét is egyre inkább kérdéses

– figyelmeztetett a politikus.

Az Európai Bizottság lényegében változtatás nélkül befogadta az ukránok követelését, és összeállított egy dokumentumot arról, hogy ezt milyen módon tudnák az európaiak összeadni. A helyzet az, hogy Brüsszelnek ismét fontosabb Ukrajna, mint az európai emberek érdeke

– mutatott rá.

A dolog túlmutat az újjáépítéssel járó és jóléti kiadásokon: a 800 milliárd dolláros igényen túl felmerül az ukránok részéről egy 700 milliárd dolláros katonai finanszírozási igény is. Ez az európaiak eladósodását és Európa még mélyebb bevonódását jelentené a háborúba

– hívta fel rá a figyelmet.

Ezért a magyar kormány ezekre az igényekre nemet mond. Nemzeti petíciót indítunk, hogy megüzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk!

– zárta gondolatmenetét Orbán Balázs.