Koránnal űztek ördögöt sérült gyerekekből

A döntést egy több hónapon át tartó vizsgálat előzte meg, amely tavaly szeptemberben indult, miután névtelenül videófelvételeket juttattak el Malmö városának vezető oktatási tisztviselőihez. Az anyagokon egy tanár látható, amint egy általános iskolában tanulókat filmez, miközben arabul beszél hozzájuk.

Koránnal űzött ördögöt tanárnő fogyatékos gyerekekből (Fotó: TOBIAS STEINMAURER / APA-PictureDesk)

A Sydsvenskan által idézett vizsgálati jelentés szerint

a tanárnő ismételten azt állította, hogy a tanulókat démonok vagy maga az ördög szállta meg, és Korán-versek felolvasásával próbálta őket „kigyógyítani” ebből. Több felvételen is hallható, amint megfenyegeti a diákokat, illetve azt mondja, hogy a félelemkeltés elfogadható fegyelmezési eszköz.

A videókat az interneten terjesztették, és másoknak is továbbküldték anélkül, hogy erről a szülők tudtak volna, vagy ehhez hozzájárultak volna – számolt be a Remix.

Az egyik felvételen a tanárnő azt mondja, hogy egy gyermeket „megszállt az ördög”, majd elmagyarázza, hogy azért olvastak fel Korán-verseket, hogy a gyerek „jobban legyen”. Egy másik felvételen arról beszél, hogy hogyan fenyegetett meg egy rendetlenkedő tanulót: „Azt mondtam neki, ha ezt még egyszer megcsinálod, betöröm a fejed. (…) Most fél tőlem, és ez így rendben van.”

Miután a város vezető tisztviselői megtekintették a felvételeket, Malmö önkormányzata bizalmas vizsgálatot indított, kezdetben anélkül, hogy erről értesítette volna az iskola igazgatóját. A felvételeket hivatalos tolmács fordította le, és a vizsgálók szerint a tartalmuk súlyosabb volt annál, mint amire eleinte számítottak. A tanárnőt 2025. október 8-án szembesítették a megállapításokkal. Kezdetben tagadta a jogsértést, és azt állította, nem érti a vádakat. Később elismerte viselkedése egyes elemeit, azzal érvelve, hogy a Korán felolvasása megnyugtatta a tanulókat, és hangsúlyozta, hogy senkinek nem okozott fizikai sérülést. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy dühében fenyegető kijelentéseket tett.

A svéd lap beszámolója szerint a tanárnő azt is állította, hogy valaki megpróbálja őt csapdába csalni, később pedig azt vetette fel, hogy a felvételek hamisítványok, vagy mesterséges intelligenciával készített anyagok is lehetnek.

Ezeket az állításokat elutasították, miután Malmö városa belső informatikai szakértőt bízott meg a videók elemzésével.