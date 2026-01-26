Aranypaloták, báli ruhák és luxusautók: így él az ukrán politikai elit

Korrupció ismét Ukrajnában. A kárpátaljai ügyészség közlése szerint a Beregszászi járási tanács egyik képviselőjét azzal gyanúsítják, hogy szándékosan valótlan adatokat tüntetett fel a 2022-es vagyonnyilatkozatában, miközben bűncselekményből származó jövedelmek legalizálására is kísérletet tett.

Fotó: Kárpátalja Ügyészség

Korrupció minden szinten

A nyomozás adatai alapján a politikus több mint 8,3 millió hrivnya értékű vagyont és bevételt hallgatott el. A hatóságok szerint 2022 októberében 3,75 millió hrivnyáért vásárolt egy luxuskategóriás sportautót, noha az elmúlt több mint húsz év igazolt vállalkozói jövedelme nem érte el a 227 ezer hrivnyát sem.

A gyanú szerint a képviselő néhány nappal később továbbadta az autót. Ezek az ügyletek azonban egyáltalán nem szerepeltek a kötelező vagyonnyilatkozatban.

A hatóságok azt is megállapították, hogy a politikus eltitkolt egy Ford Mustangot, amely a házastársával közös tulajdonban állt, továbbá többmilliós bevételeket és egy Mercedes-Benz S-osztály adásvételéhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat is elrejtett.

Az ügyészség szerint a cselekmények kimerítik a szándékosan hamis vagyonnyilatkozat benyújtásának, valamint a bűncselekményből származó vagyon tisztára mosásának tényállását.