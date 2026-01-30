Nyílt beavatkozás: ukránbarát kormányt akar Magyarországon Kijev

Nyíltan egy magyarországi kormányváltásért és egy Ukrajna-barát kabinet hatalomra kerüléséért imádkozik Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere. Ez derül ki abból a videóból, amelyben a volt politikus Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről beszél. Kijev beavatkozik a magyar választási kampányba.

Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere a Grand Hotel előtt a Bilderberg-csoport stockholmi találkozóján, 2025. június 12-én (Fotó: TT/AFP/Christine Olsson)

A volt ukrán külügyminiszter a felvételen úgy fogalmazott:

A kiút nagyon egyszerű. Most mindenki ül és imádkozik. Gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán elveszítse a 2026-os választásokat, és hogy hatalomra kerüljön egy Európa-párti, egyébként Ukrajna-párti kormánykoalíció.

Kuleba szerint mindez jelenleg „a legjobb”, amit Európa tehet.

Kuleba szerint Magyarország nincs egyedül

Ez persze csak afféle remény, de jelenleg ez a legjobb amit Európa tehet. De tudjátok-e, hogy közben Orbán mögött több más ország is ott áll. Összedörzsölik a kezüket és azt mondják, na ez klassz!

– tette hozzá.

Utalva arra, hogy Magyarország miniszterelnöke nincs egyedül az álláspontjával az Európai Unión belül. Kuleba szerint ezek az országok nyilvánosan ugyan ellenzik Magyarország döntéseit, a háttérben azonban profitálnak abból, hogy a vitatott uniós határozatok nem születnek meg.

Mi is ellene vagyunk ennek a döntésnek – mondják.

Hagyjuk, hadd hulljon minden (...) Orbánra, mi pedig csendben ülünk a háta mögött, és örülünk annak, hogy a döntések nem születnek meg – fogalmazott az ukrán diplomácia volt vezetője.

