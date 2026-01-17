Lelepleződött a zöldek kétszínűsége

Az Instagramon megosztott videóban Bobga rappel, miközben a felvételen Markus Söder fényképe jelenik meg azzal a szöveggel, hogy rohadéknak tartja Södert.

Rohadéknak nevezte egy rapszámban a bajor miniszterelnököt Luis Bobga (Fotó: FPA/MICHAEL MATTHEY)

A videó ezt követően Markus Söder egyik politikai javaslatára utal. Eszerint a kisebb, gazdaságilag gyengébb szövetségi tartományokat nagyobb egységekbe vonnák össze. Ekkor a képernyőn a dalszöveg átdolgozott változata jelenik meg, amely így hangzik: „Kíméljen meg, a politikája beteggé tesz – katasztrofálissá.”

Luis Bobga 2025 októbere óta a Zöld Ifjúság szövetségi szóvivője. Tanulmányait az Osnabrücki Egyetemen folytatja, ahol nemzetközi migrációt és interkulturális kapcsolatokat tanul – írja a Bild.

Nem Bobga volt az első a Zöld Ifjúság vezetői közül, aki „rohadéknak” nevezte Södert. Jette Nietzard, Bobga elődje már korábban is feltűnést keltett a bajor miniszterelnökkel szembeni durva kijelentéseivel.

Nietzard egy 2025 szeptemberében közzétett TikTok-videóban így fogalmazott: „Ez a rohadék csak magának akar jó életet, másoknak nem.”

Felmerül a kérdés, miként egyeztethető össze mindez a Zöldek megosztottság és gyűlölet elleni fellépésével. Politikailag ellenfelek nyílt sértegetéséről van szó, miközben különösen a Zöldek szokták magukat a gyűlölet és az uszítás elleni küzdelem egyik fő képviselőjeként bemutatni. A Zöld Párt szövetségi szervezetének honlapján, a „Mit teszünk a demokráciáért és a jogállamiságért” című vállalás alatt az szerepel, hogy fellépnek „a gyűlölet-bűncselekmények ellen, beleértve az online térben elkövetett eseteket is”.

Alexander Hoffmann a Bundestag CSU-frakciójának vezetője a BILD-nek azt mondta: a Zöld Ifjúság elnöke szégyentelenül gyűlöletet szít Bajorország miniszterelnöke ellen. Szerinte ez újabb mélypont a Zöld Ifjúság történetében. Hoffmann felszólította Bobgát, hogy kérjen bocsánatot Markus Södertől gyűlöletkeltő kijelentései miatt, és törölje a videót. „Aki ilyet mond, az már nem elfogadható” – fogalmazott.

