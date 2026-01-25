Linzben 17 éves terroristát tartóztattak le

Az osztrák bűnüldöző szervek Linzben őrizetbe vettek egy 17 éves fiatalt, aki a gyanú szerint az Iszlám Állam elkötelezett híveként konkrét terrorcselekményt tervezett – számol be róla az Exxpress osztrák hírportál.
Az osztrák belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint a gyanúsítottat már december elején letartóztatták, az akciót pedig alapos, a DSN (Állambiztonsági és Hírszerzési Igazgatóság) és az LSE (Állambiztonsági és Szélsőségellenes Hivatal) által közösen végzett nyomozás előzte meg. A fiatalember, aki osztrák állampolgár, jelenleg előzetes letartóztatásban várja sorsának alakulását.
A hatóságok figyelmét a fiú online tevékenysége keltette fel, miután a közösségi médiában nyíltan terjesztett radikális, az Iszlám Állam ideológiáját népszerűsítő tartalmakat.
A nyomozás során azonban ennél sokkal súlyosabb tényekre derült fény: a gyanúsított nemcsak szimpatizált a terrorszervezettel, hanem konkrét lépéseket is fontolgatott egy merénylet végrehajtására. A célpontjai kifejezetten az osztrák rendvédelmi szervek munkatársai, rendőrök és biztonsági emberek lettek volna. A tervei között szerepelt az is, hogy kiutazzon az Iszlám Állam által ellenőrzött háborús övezetekbe, hogy ott csatlakozzon a harcosokhoz.
A letartóztatással egyidőben a hatóságok házkutatást tartottak a fiatalember otthonában, ahol számos bizonyítékot foglaltak le. Az elektronikus adathordozók, különösen a gyanúsított mobiltelefonja, perdöntő információkat rejtett. A készüléken az Iszlám Állammal kapcsolatos propaganda anyagokat és saját készítésű videókat találtak, amelyek közül az egyiken a fiú hűségesküt tesz a terrorszervezetnek.
A nyomozás sikerében kulcsszerepet játszott az osztrák DSN és a marokkói DGST közötti szoros együttműködés.
Jörg Leichtfried alkotmányvédelemért felelős államtitkár gratulált a nyomozóknak a sikeres akcióhoz, hangsúlyozva, hogy ártatlan emberéleteket mentettek meg. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a közösségi média veszélyeire.
Az Iszlám Állam-propaganda és a saját gyártású videók terjedése a közösségi oldalakon ismét megmutatja, hogyan válnak ezek a platformok az online radikalizálódás gyorsítóivá
– fogalmazott.
Az államtitkár sürgős fellépést követelt, akár korhatáros korlátozások bevezetésével, akár a problémás tartalmak elleni határozottabb fellépéssel. Amennyiben az EU nem lép időben, Ausztriának nemzeti hatáskörben kell megoldást találnia – tette hozzá.
Határozott és célzott fellépésünkkel megmutatjuk, hogy Ausztriában nincs helye az iszlamista szélsőségességnek és terrorizmusnak
– szögezte le Franz Ruf közbiztonságért felelős főigazgató, aki egyúttal köszönetet mondott minden belföldi és nemzetközi hírszerző szervezetnek, amelyek hozzájárultak az akció sikeréhez.