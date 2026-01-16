London keresztbe tesz, ismét. Yvette Cooper brit külügyminiszter január 15-én a Politicónak adott interjúban egyértelművé tette: London szerint jelenleg semmi nem utal arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valóban békét akarna.

Yvette Cooper brit külügyminiszter (Fotó: PRU/AFP)

Bizonyítékokra lenne szükség arra, hogy Putyin ténylegesen a béke irányába mozdulna el. Jelenleg ilyet nem látok

– fogalmazott a brit diplomácia vezetője.

A nyilatkozat közvetlen előzménye, hogy Emmanuel Macron francia elnök január elején bejelentette: Párizs a „következő hetekben” megpróbálja újraindítani a párbeszédet Moszkvával. Az elképzelést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is támogatta, sőt egy külön európai megbízott kinevezését javasolta, aki kifejezetten Oroszországgal tárgyalna az ukrajnai háborúról.

Eljött az idő, hogy Európa is beszéljen Oroszországgal

– jelentette ki Meloni.

A magyar álláspont szerint is Európának tárgyalnia kell az oroszokkal.

London nyomásgyakorlást akar

A brit álláspont élesen eltér ettől a megközelítéstől.

Cooper szerint a nyugati szövetségeseknek nem a diplomáciai nyitásra, hanem Ukrajna katonai támogatásának fokozására és Oroszországra gyakorolt nyomás növelésére kellene összpontosítaniuk mindaddig, amíg Moszkva nem mutat valódi hajlandóságot a béketárgyalásokra, írja a The Kyiv Independent.

A brit külügyminiszter arra is emlékeztetett, hogy Ukrajna az Egyesült Államokkal és európai partnereivel együtt már komoly munkát végzett egy béketerv kidolgozásán, amely biztonsági garanciákat is tartalmazna. Moszkva azonban eddig következetesen elutasította a nyugati javaslatokat, beleértve a tűzszünetet, az európai vezetésű békefenntartók telepítését, illetve azt is, hogy Ukrajna megtarthassa az ellenőrzése alatt álló donbaszi területeket.

London nem először tesz keresztbe az ukrajnai békének

Korábban lapunk is írt arról, hogy nem sokkal az orosz–ukrán háború 2022-es kitörését követő isztambuli béketárgyalásokon a háborús felek jelentős engedményeket tettek. És bár közel voltak a megállapodáshoz, konkrét dokumentumot nem írtak alá. Ezt követően Kijev megszakította tárgyalásokat. Kiderült, hogy a Nyugat és az egykori brit miniszterelnök, Boris Johnson javaslatára.

Az isztambuli békemegállapodást a Nyugat, az Egyesült Államok és főképp Boris Johnson akkori brit miniszterelnök szabotálta. Erről beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök is Tucker Carlson amerikai sztárújságírónak adott interjújában.