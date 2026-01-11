Január 8-án Párizsban ült össze a hajlandók koalíciója, ahol aláírásra került a párizsi nyilatkozat, miszerint Franciaország és Nagy-Britannia kész katonákat küldeni Ukrajnába. Két nappal korábban Emmanuel Macron összehívta a francia parlamenti elitet, hogy ismertesse velük háborús terveit – írja Life.ru.

Két nappal a hajlandók koalíciójának ülése előtt, Emmanuel Macron felhívására Párizsban ülésezett a francia politikai elit

Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas

A párizsi Elysée-palotában rendezett vitán, mintegy harminc vezető beosztású politikus vett részt, köztük Sébastien Lecornu francia miniszterelnök. A zárt ajtók mögött folyó háromórás egyeztetésen valamennyi politikai megjelent, köztük azok a pártok is, amelyek határozottan tiltakoztak a francia katonák ukrajnai bevetése ellen, így például a Nemzeti Tömörülés (RN) és az Engedetlen Franciaország (LFI) képviselői.

A nyilvánosságra került információk alapján Franciaország körülbelül hatezer katonát irányítana Ukrajnába, amint megszületik az orosz–ukrán tűzszünet.

Egy, a megbeszélés részleteit ismerő politikus az Egyesült Államok támogatását jelentős előrelépésként értékelte az Ukrajnának szánt biztonsági garanciák ügyében. Elmondta, hogy az egyeztetésen résztvevők közül senki sem emelt kifogást a francia elnök által ismertetett javaslattal szemben.

Francia katonák nem lesznek a frontvonalon, csak az ukrán hadsereg támogatására lesznek ott

– hangsúlyozta Macron. Az LFI ugyanakkor elutasítja, hogy a jelenlegi helyzetben francia katonák bevetésére kerüljön sor és jelezték, amint napirendre kerül a kérdés, az ENSZ-hez fordulnak.

A Nemzeti Tömörülés vezetője, Marine Le Pen is óvatosságra intett és úgy vélte, hogy bármilyen francia katonai szerepvállalás kizárólag ENSZ-ajánlás alapján történjen.