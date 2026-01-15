Fokozódik a feszültség: Macron katonákat küld Grönlandra

Hírlevél
3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Franciaország katonákat vezényel Grönlandra. Emmanuel Macron lépésére Koppenhága felkérése okán került sor.
Franciaország katonákat küld Emmanuel Macron Grönland

Emmanuel Macron francia elnök bejelentése szerint Franciaország csatlakozik a Dánia által Grönlandon szervezett katonai gyakorlatokhoz. Elmondása alapján Koppenhága kérésére döntött úgy, hogy az ország részt vesz az Operation Arctic Endurance nevű hadgyakorlaton: az első francia alakulatok már úton vannak, a további egységek később érkeznek – számolt be cikkében a Liga című napilap.

Emmanuel Macron katonákat küld Grönlandra
Emmanuel Macron katonákat küld Grönlandra
Fotó: AFP

Dán felkérésre a Svéd Fegyveres Erők tisztjei is megjelentek Grönlandon – közölte Ulf Kristersson svéd miniszterelnök. Január 14-i bejegyzésében azt írta, hogy több szövetséges ország képviselőivel együtt dolgoznak, és közösen készítik elő a dán vezetésű Operation Arctic Endurance következő lépéseit.

Január 12-én Donald Trump bírálta Grönland védelmét, azt állítva, hogy az mindössze „két kutyaszánból” áll.

Két nappal később Dánia védelmi minisztere jelezte: az ország tovább növeli katonai jelenlétét Grönlandon, és nagyobb hangsúlyt helyez a NATO-gyakorlatokra is. Az Egyesült Államokban folytatott tárgyalásokat követően Dánia és Grönland külügyminiszterei „alapvető nézetkülönbségekről” beszéltek Trumppal kapcsolatban.

 

