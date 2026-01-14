Hírlevél
Emmanuel Macron

Megindult a háttérmozgás Párizsban: Moszkvával tárgyalhat Franciaország

1 órája
Emmanuel Macron a közelmúltban jelezte, hogy mielőbb beszélni szeretne Vlagyimir Putyinnal.
Emmanuel MacronkapcsolatVlagyimir Putyin

Párizs egyelőre nem kezdte meg Emmanuel Macron francia elnök és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin közötti kapcsolatok szervezését, de a jövőben ilyen egyeztetések nem zárhatók ki – közölte a TASZSZ hírügynökséggel egy francia diplomata.

Emmanuel Macron beszélni akar Putyinnal (Fotó: ERIC BERACASSAT / Hans Lucas)
Jelenleg nem terveznek konkrét beszélgetést, de semmit sem lehet kizárni

 – mondta a forrás.

A nyilatkozat azután került előtérbe, hogy Macron a France 2 televíziónak azt nyilatkozta, hogy a lehető leghamarabb beszélni kíván Putyinnal.

„A párbeszéd mindig lehetséges, legyen szó kétoldalú vagy többoldalú diplomáciai csatornákról” – mondta a forrás egy Moszkva és Párizs közötti lehetséges kapcsolatokról szóló kérdésre válaszolva.

2025 decemberében Szergej Lavrov orosz külügyminiszter felidézte, hogy az orosz elnök számos alkalommal kijelentette, hogy nyitott a kapcsolatokra, „azon a feltételen alapulva, hogy udvarias, alapvető tisztességgel rendelkező emberekkel fognak kapcsolatba lépni".

 

