Újabb részletek derültek ki a venezuelai elnök fogvatartásáról

A Fehér Ház olyan felvételeket tett közzé, amelyeken az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és nemzetbiztonsági csapata az Operation Absolute Resolve fedőnevű műveletet követi nyomon. Az amerikai katonai akció Venezuelában zajlott, és Nicolás Maduro elnök elfogásával ért véget.

Az Egyesült Államok hadseregének különleges egységei 2026. január 3-án biztosítják a New York-i Brooklynban található MDC szövetségi börtön környékét. Nicolás Madurot és feleségét ebben a szövetségi fogva tartási központban őrzik (Fotó: DECCIO SERRANO / NurPhoto)

A fotók Donald Trump floridai Mar-a-Lago-i rezidenciáján készültek. A képeken az elnök a Trump-adminisztráció tagjaival együtt látható, miközben az éjszaka folyamán követte a venezuelai akciót.

Trump Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, John Ratcliffe CIA-igazgató, valamint Dan Caine tábornok, az Egyesített Vezérkari Főnökök Bizottságának elnökével figyelte az eseményeket – számolt be róla az NBC News.

Az amerikai média szerint Trump szorosan nyomon követte a műveletet, miközben az amerikai erők összehangolt csapásokat hajtottak végre, majd elvitték Nicolás Madurót Caracasból

Trump később megerősítette, hogy valós időben követte az akció lefolyását. „Néztem, szó szerint olyan volt, mintha egy televíziós műsort néznék” – mondta a Fox Newsnak, a rajtaütést gyorsnak és rendkívül precíznek jellemezve.

Amerikai tisztviselők szerint az Operation Absolute Resolve több hónapos, titkos katonai és hírszerzési tervezés eredménye volt.

Az elmúlt hetekben az amerikai erők növelték jelenlétüket Venezuela közelében, célba vették az állítólagos kábítószer-csempészeti útvonalakat, valamint részletes hírszerzési információkat gyűjtöttek Maduro mozgásáról, biztonsági intézkedéseiről és napi rutinjáról.

A különleges erők többször is próbát tartottak, köztük egy Maduro rezidenciáját utánzó helyszínen. Dan Caine tábornok elmondta, hogy a katonák a célterület minden részletét tanulmányozták annak érdekében, hogy a végrehajtás során elkerüljék a hibákat.



Trump közlése szerint a végső engedélyt csak azután adták meg, hogy az időjárási körülmények javultak, ami lehetővé tette, hogy a helikopterek a sötétség leple alatt belépjenek a venezuelai légtérbe.

Éjszakai rajtaütés Caracasban

Amint arról beszámoltunk, a műveletet szombat hajnalban hajtották végre. A főváros több pontjáról robbanásokat jelentettek, az amerikai tisztviselők pedig később megerősítették, hogy a rajtaütés kevesebb mint 30 percig tartott.