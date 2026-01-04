Hogyan tovább? Mit jelent Maduro elfogása Kína számára?

Nicolás Maduro hatalmának fenntartásához elengedhetetlen volt Kína támogatása, miközben Peking számára a kapcsolat inkább eszköz, mint kényszer volt. Egyes elemzők szerint az események akár Peking Tajvannal szembeni kényszerítő stratégiáját is új megvilágításba helyezhetik – erről ír a Sky News.

Mit jelent Maduro elfogása Kína számára? Fotó: AFP

Donald Trump a venezuelai fellépést követően gyorsan jelezte: az ügy „nem lesz probléma” az Egyesült Államok és Kína kapcsolatában. Venezuela Kína egyik legfontosabb latin-amerikai partnere volt, és a más országok belügyeibe való be nem avatkozás elve a kínai külpolitika egyik állandó hivatkozási pontja. A kínai külügyminisztérium gyorsan reagált: az amerikai műveletet „sokkolónak” nevezte, és a nemzetközi jog egyértelmű megsértéséről beszélt. A felháborodást tovább fokozta az időzítés is.

Nicolas Maduro elfogása előtt mindössze néhány órával kínai küldöttséget fogadott Caracasban.

A delegációt a latin-amerikai ügyekért felelős kínai különleges képviselő vezette. Az a felvétel, amelyen együtt szerepelnek, különösen kellemetlen lehetett Peking számára, amely hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a tekintély megőrzésére.

China sent delegation to meet maduro in the morning and at night the u.s captured him pic.twitter.com/mIZ7IO8dy4 — Global Report (@Globalrepport) January 3, 2026

Gazdasági szempontból Kína várhatóan gyors lépéseket tesz érdekei védelmében, ugyanakkor a venezuelai kitettsége korántsem akkora, mint ahogyan azt sokan gondolják.

Bár Kína a venezuelai olaj legnagyobb felvásárlója, ez a teljes kínai olajimport mindössze mintegy 4 százalékát jelenti. Elemzők szerint Pekinget részben védi az is, hogy korábban – a szankciókra felkészülve – jelentős mennyiségeket vásárolt előre, valamint számottevő készletekkel rendelkezik.

Összességében tehát Maduro sokkal inkább rá volt szorulva Kínára, mint fordítva.

A kínai közösségi médiát elárasztották azok a hozzászólások, amelyek párhuzamot vonnak Venezuela és Tajvan között. Sokan azt a kérdést teszik fel:

Ha az Egyesült Államok egyoldalúan letartóztathatja egy szuverén állam vezetőjét, mi akadályozná meg Kínát abban, hogy fellépjen egy általa lázadónak tekintett tartomány vezetőjével szemben?

Bár az amerikai elnök által teremtett precedens elméletben veszélyes lehet, a gyakorlatban valószínűleg nem gyorsítja fel Kína tajvani invázióját. Peking továbbra is a fokozott nyomásgyakorlásra és a fegyveres konfliktus nélküli „újraegyesítés” stratégiájára helyezi a hangsúlyt.