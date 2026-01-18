Donald Trump meghívása a következetes magyar békepolitika elismerése

Óriási lehetőséget kapott Magyarország: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt az újonnan alakuló Béketanácsba. A döntés nem csupán gesztus, hanem a következetes magyar békepolitika elismerése. Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelye és a Háborúellenes Digitális Polgári Kör vezetője szerint végérvényesen „felkerült a magyar diplomácia a világ térképére”.
Óriási megtiszteltetés
– fogalmazott Trump meghívásával kapcsolatban.
Békepolitika a háborús ellenszélben
Míg az orosz–ukrán háború kirobbanása után Európa vezetői – Ursula von der Leyentől Emmanuel Macronig – belelovallták magukat a háborús pszichózisba, addig Orbán Viktor, egyedüliként, mindvégig következetesen kitartott a béke mellett, „még akkor is, ha ezzel egyedül volt” – hívta fel a figyelmet a szakértő.
Amikor Magyarország töltötte be az EU soros elnöki tisztét, Orbán Viktor békemissziót folytatott – emlékeztetett.
Ez az elmúlt évek magyar külpolitikáját dicséri
– fogalmazott Kiss Rajmund, hozzátéve, hogy Orbán Viktor és Donald Trump között nem feltétlenül csak ideológiai kapcsolódás van, de „kimondhatjuk, hogy baráti szálak fűzik őket egymáshoz”.
A nemzetközi jog nagyon fontos, de nem képes kibékíteni a harcoló feleket, csupán a kereteket tudja megadni
– hangsúlyozta a szakértő, kiemelve: „A béketárgyalásnál nincs nehezebb tárgyalás.” „A béketárgyaláshoz bizalom kell, és a feleknek el kell ismerniük a közvetítőket” – húzta alá Kiss Rajmund.
Ez történt a Hamász esetében Katar és Egyiptom támogatásával Amerika részéről, Izrael részéről pedig egyértelműen Donald Trump volt a garancia
– magyarázta, hozzátéve, hogy nem csupán Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, de az izraeli nép is elismeri Donald Trumpot közvetítőként, „ahogy elismerik az ukránok és az oroszok is”.
Ezért van ennek óriási jelentősége, mert a nemzetközi jog, és sajnos láttuk, hogy az ENSZ sem tudja letárgyalni a béketárgyalásokat. Kellenek közvetítők, olyan politikusok, akik ha kell, tárgyalnak a békéért, és nemzetközi hírnevük van
– emelte ki Kiss Rajmund, Trump és Orbán Viktor mellett további példaként hozva fel Tony Blair korábbi brit kormányfőt.
Orbán Viktor esetében a nemzetközi tekintélyére és a tapasztalatára számít Donald Trump, a magyar kormányfő ugyanis a legrégebben hivatalban lévő vezető az Európai Unióban, ráadásul Ázsiában és Afrikában is tudják, hogy számíthatnak rá.
Függetlenül az országunk méretétől, gazdaságától, nemzetközi befolyásától sokkal nagyobb Magyarország nemzetközi diplomáciai, politikai tekintélye, mint amekkorák vagyunk
– húzta alá a szakértő.
Fenntartható békére van szükség
A Béketanács előtt álló legnagyobb kihívás a fenntartható béke megteremtése.
Ennél nagyobb kihívás nincsen, hiszen az első világháború óta tudjuk, hogy egy rossz békeszerződés megágyaz egy következő konfliktusnak
– fogalmazott.
Olyan kompromisszumot kell találni, amit elfogadnak a felek. Ha nem fogadják el, akkor újabb konfliktus lesz, és lehet, hogy még nagyobb konfliktus lesz. Ezt látjuk a történelemből
– tette hozzá.
A Béketanács működése során szerzett tapasztalatok Kiss Rajmund szerint egyértelműen hozzájárulhatnak az orosz–ukrán háború lezárásához is. Mint elmondta, Steve Witkoff és Jared Kushner is részt vesz a folyamatban, és bár komoly különbségek vannak a két konfliktus között, „mégis a tárgyalások alatt nagyon sok mindent lehet felhasználni”.