Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett – senki sem számított rá, hogy ekkora a baj

Ezt látnia kell!

A NATO vezetése 180 fokos fordulatot vett Ukrajnával kapcsolatban – megdöbbentő, amit Rutte mondott

választás

Brüsszel kedvencének, Magyar Péternek szurkol

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Politico friss elemzése szerint Brüsszelben kiemelt figyelemmel követik a magyarországi választást, és kifejezetten számítanak Magyar Péter sikerére. A lap szerint ez azért is lehet fontos számukra, mert Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párttal kialakított kapcsolatán keresztül erősítené befolyását Budapesten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
választásBrüsszelOrbán ViktorMagyar PéterMagyarország

A Politico szerint több európai intézményben is úgy vélik, hogy Magyar Péter erősödése érezhetően befolyásolhatja az EU és Magyarország viszonyát.

Brüsszel Magyar Péternek szurkol (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Brüsszel Magyar Péternek szurkol (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A Politico kiemeli, hogy 

az elmúlt években több uniós döntés kapcsán alakult ki vita Magyarország és Brüsszel között. 

A lap szerint Orbán Viktor többször is élt vétójogával, például szankciós ügyekben vagy Ukrajnának szánt támogatások blokkolásakor. Ezért uniós szinten sokan figyelik kiemelt érdeklődéssel, hogyan alakul a magyar politikai helyzet.

Brüsszel Magyar Péter győzelmében reménykedik

A Politico arról is beszámol, hogy bizonyos brüsszeli szereplők kifejezetten Magyar Péter előretörésében bíznak, mert szerintük ez javíthatná az EU-val való együttműködés esélyeit. Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párttal való kapcsolatban lát lehetőséget arra, hogy növelje befolyását Budapesten.

A cikk részletesen bemutatja a kampány fő üzeneteit is:

 Magyar Péter szerint a kormány több kérdésben felesleges konfliktusokat vállalt az EU-val, ezzel szemben Orbán Viktor szerint a Tisza Párt külső érdekeket képvisel. A Politico leírja, ez az ellentét jelentősen meghatározza a kampány hangulatát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!