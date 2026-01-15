Brüsszel kedvencének, Magyar Péternek szurkol

A Politico szerint több európai intézményben is úgy vélik, hogy Magyar Péter erősödése érezhetően befolyásolhatja az EU és Magyarország viszonyát.

Brüsszel Magyar Péternek szurkol (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A Politico kiemeli, hogy

az elmúlt években több uniós döntés kapcsán alakult ki vita Magyarország és Brüsszel között.

A lap szerint Orbán Viktor többször is élt vétójogával, például szankciós ügyekben vagy Ukrajnának szánt támogatások blokkolásakor. Ezért uniós szinten sokan figyelik kiemelt érdeklődéssel, hogyan alakul a magyar politikai helyzet.

Brüsszel Magyar Péter győzelmében reménykedik

A Politico arról is beszámol, hogy bizonyos brüsszeli szereplők kifejezetten Magyar Péter előretörésében bíznak, mert szerintük ez javíthatná az EU-val való együttműködés esélyeit. Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője a Tisza Párttal való kapcsolatban lát lehetőséget arra, hogy növelje befolyását Budapesten.

A cikk részletesen bemutatja a kampány fő üzeneteit is:

Magyar Péter szerint a kormány több kérdésben felesleges konfliktusokat vállalt az EU-val, ezzel szemben Orbán Viktor szerint a Tisza Párt külső érdekeket képvisel. A Politico leírja, ez az ellentét jelentősen meghatározza a kampány hangulatát.