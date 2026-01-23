A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a Szijjártó Péter a győri Konfuciusz Intézet megnyitó ünnepségén kiemelte, hogy ennek megalapítása a kölcsönös tisztelet jele, és ettől az együttműködés fokozása, az emberek közötti kapcsolatok megerősödése várható.

Megnyílt a Konfuciusz Intézet a győri Széchenyi István Egyetemen is, ami demonstrálja, hogy Európával ellentétben Magyarország ott ül az asztalnál az új világrend kialakulásánál – jelentette ki Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

Rámutatott, hogy Magyarországon működik mára a legtöbb Konfuciusz Intézet Közép-Európában, s köszönetet mondott a kínai Jiaxing Egyetem vezetőinek, amiért úgy döntöttek, hogy szövetségre lépnek a Széchenyi István Egyetemmel.

Ez nagy előrelépés nekünk, mert úgy, ahogy a Széchenyi Egyetem, önök is a mérnöki és természettudományos területre nagy hangsúlyt fektetnek, és vallják, hogy az iparnak és az oktatásnak szorosan együtt kell működnie

– mondta. Illetve úgy vélekedett, hogy a két felsőoktatási intézmény szövetségre lépése egyszerre erősíti meg a magyar–kínai gazdasági együttműködést és egyszerre ad új lendületet a hazai gazdaság alapjainak megerősítéséhez.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a világban zajló egetrengető változások közepette Európa a végletekig legyengült, és miután Brüsszel „továbbra is be van ragadva egy rég szavatosságát vesztett ideológiai kalodába”, ezért a kontinens alaposan el is szigetelődött.

„És ma nemhogy az a helyzet, hogy nem osztanak lapot Európának annál az asztalnál, ahol az elkövetkezendő világrend szabályait írják, hanem egészen egyszerűen Európa nem ül ott annál az asztalnál” – jelentette ki. „Ellentétben viszont Európával mi, magyarok ott ülünk ennél a bizonyos asztalnál, ahol a világrend jövőbeni szabályait írják. És ez bizonyítja az elmúlt évtized külpolitikai stratégiájának sikerét, amikor is célként azt tűztük ki magunk elé, hogy a világ minden nagyhatalmi központja legyen érdekelt Magyarország sikerében. És ezt mára valóra is váltottuk. Érdemes csak belegondolni abba, hogy Magyarország miniszterelnöke ma az egyetlen olyan politikai vezető szerte Európában, aki egyszerre tud kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot fenntartani Washingtonnal, Moszkvával és Pekinggel” – összegzett.