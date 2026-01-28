Manfred Weber nagy terveket szövöget

Az Európai Néppárt elnöke megszabadulna az Európai Bizottság elnökétől, Ursula von der Leyentől és António Costától az Európai Tanács elnökétől is. Manfred Weber javaslata szerint a két tisztséget össze kéne vonni és egy új elnöki hivatalt kellene felállítani – írja a Politico.

Manfred Weber nem zárta ki, hogy indul majd a címért

Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG

Akadályozva vagyunk, szóhoz sem jutunk, hangtalanok vagyunk, nincs beleszólásunk a globális színpadon, és ennek véget kell vetni – fogalmazott Weber egy üzleti vezetőknek szóló rendezvényen. Az EPP elnöke szerint ez már 2029 után megtörténhetne, ráadásul ezzel nem járna a szerződések módosítása, hiszen a gyakorlatban ez csak azt jelentené, hogy valaki mind a két pozíciót megkapja.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen vezeti a blokk végrehajtó hatalmát, amely a kereskedelem, a mezőgazdaság, az egységes piac és más belpolitikai területek felett rendelkezik hatalommal – bár a külügyeket az EU legfőbb diplomatája, Kaja Kallas és az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa kezeli, akik mindketten közvetlenül az uniós országoknak jelentenek.

Weber szerint a hatalomnak ez a széttagolt megosztása „nem megfelelő” a geopolitikai bizonytalanság idején, amikor Donald Trump amerikai kormányzata a feje tetejére állította a nemzetközi rendet.

Amikor a Politico rákérdezett, hogy indulna-e a jövőbeni „Európa elnöke” posztért, Weber nem zárta ki ezt, és azt mondta: „Nem akarok válaszolni”. Ugyanakkor jelezte, hogy a döntés természetesen az európai polgárok kezében van.

Weber beszédében azt is kijelentette, hogy az uniós országoknak a kül- és biztonságpolitikai kérdésekben a minősített többségi szavazásra kellene áttérniük az egyhangú szavazás helyett.