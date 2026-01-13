Most dől el Franciaország politikai jövője

Kedden kezdődik meg Párizsban Marine Le Pennek, a Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetőjének fellebbezési tárgyalása. A várhatóan február 12-ig tartó eljárás tétje a Le Pen számára nem kevesebb, mint hogy indulhat-e a jövőre esedékes elnökválasztáson.

Jordan Bardella és Marine Le Pen Franciaország legnépszerűbb politikusai (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Mint arról beszámoltunk, a Nemzeti Tömörülés vezéralakja ellen tavaly márciusban uniós pénzek hűtlen kezelése miatt született ítélet, amelynek legfontosabb része az öt évre szóló közügyektől való eltiltás, amellyel kapcsolatban azonnali végrehajtást rendelt el a bíróság.

Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy amennyiben a fellebbezési eljárásban helybenhagyják a korábbi ítéletet, Le Pen nem jelölhető.

A fellebbezés ügyében várhatóan a nyáron születik ítélet, tehát még épp időben ahhoz, hogy kedvező döntés esetén Le Pen elindulhasson a választáson, amelyre 2027 tavaszán kerülhet sor.

A döntés különösen súlyos hatással lehet a francia közéletre annak fényében, hogy a szuverenista erők minden eddiginél nagyobb támogatást élveznek. A Nemzeti Tömörülés politikusai, élükön Jordan Bardella pártelnökkel és Marine Le Pennel, magabiztosan vezetik a népszerűségi listákat.

Ennek fényében érthető, hogy a liberális elit mindent bevet a patrióta erők hatalomra kerülésének megakadályozására.

Márpedig Emmanuel Macron jelenlegi francia elnök szénája nem áll jól, a franciák jelentős része már sokkal inkább tekinti a probléma részének, semmint annak a dinamikus, nagy formátumú politikusnak, akinek láttatni szeretné magát.

A 2025. márciusi ítélet a közügyektől való eltiltás mellett négy év börtönbüntetést is tartalmazott, amelyből kettőt letöltendő formában (elektronikus nyomkövető viselésével), további két évet pedig felfüggesztve kapott Marine Le Pen. Emellett 100 000 eurós pénzbírságot is meg kell fizetnie.

A jogállamiságot teljesen sérti ez a döntés

– nyilatkozta Le Pen az ítélet után.

Nem hagyom magam így félreállítani. Minden lehetséges jogorvoslati lehetőséget meg fogok ragadni. Maradt egy keskeny ösvény. Lehet, hogy keskeny, de létezik

– tette hozzá.