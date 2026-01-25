Medvegyev impotensnek nevezte az európai vezetőket

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese, kommentálva Volodimir Zelenszkij Európával kapcsolatos kritikáját, úgy fogalmazott: „Nem ez az első alkalom, hogy az európai impotensek arcába köpnek – először az amerikai gazdák, majd az „elmaradott mostohafiú Ukrajnából” – idézte Medvegyevet a Ria Novosty.

Dmitrij Medvegyev Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL

Medvegyev Zelenszkijt sem kímélte.

Az ütések, amelyet az európaiak Davosban kaptak egy hálátlan narkós disznótól, aki gyengének és fösvénynek nevezte őket, veréssel kellett volna végződnie

– írta Medvegyev a közösségi oldalán.

The tongue lashing the Euros took in Davos from the ungrateful narco-swine, who berated them as weak and stingy, should’ve ended in a spanking. But it isn’t the 1st time the EU impotents have had their faces spat in – first, from their US masters, and now their retarded stepson. pic.twitter.com/DVTjL5ws1m — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 24, 2026

Az ukrán elnök davosi beszédében célba vette az európai vezetőket, és azzal vádolta őket, hogy „grönlandi módban” várják Donald Trump jelzését Ukrajnával és más nemzetközi válságokkal kapcsolatban. Zelenszkij azt is követelte, hogy gyakoroljanak nagyobb nyomást Oroszországra.

Ukrainian President Zelenskyy urged Europe at Davos to show courage and unity, warning NATO’s reliance on the US is fragile amid Russia’s missile threat and Greenland tensions. pic.twitter.com/nxIZGoccJK — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 22, 2026

Amint arról beszámoltunk, Ukrajna elnöke Magyarországot is támadta Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében. Személyeskedő kijelentéseket tett és Orbán Viktorra utalva „európai érdekeket kiárusító Viktorokról” beszélt. Az ukrán elnök kijelentéseire Orbán Viktor azonnal reagált.

„Kedves Volodimir! Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad” – írta a magyar kormányfő Facebook-oldalán. Hozzátette:

Ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk.

„A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár. Viktor" – zárta a posztját a miniszterelnök.