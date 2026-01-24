Megfenyegették az Egyesült Államokat - szörnyű veszély közeleg

Hírlevél
Az Egyesült Államok elnöke nemrég azt nyilatkozta, hogy hatalmas flotta tart az iszlám ország felé, de reméli, nem kell bevetnie őket. Irán vezetése válaszában hangsúlyozta, hogy bármilyen jellegű támadás azonnali és teljes körű háborút jelent.
Irániráni tüntetésekEgyesült Államok

Az amerikai elnök nemrég arról beszélt, hogy egy óriási flotta tart az iszlám ország irányába. Donald Trump hangsúlyozta, reméli nem kell bevetnie őket, Irán azonban figyelmeztetett, hogy bármilyen támadás teljes körű és azonnali háborút jelent – írja a Reuters

Irán vezetése figyelmeztette az Egyesült Államokat
Fotó: - / KHAMENEI.IR

A lapnak nyilatkozó, névtelenséget kérő iráni tisztviselő szerint remélik, hogy a katonai erősítés nem valódi konfrontációra irányul, azonban a hadsereg minden forgatókönyvre felkészült és teljes készültségben van. 

Ezúttal minden támadást – legyen az korlátozott, korlátlan, sebészi pontosságú, kinetikus, bárminek is nevezik – totális háborúként kezelünk, és a lehető legkeményebb módon fogunk válaszolni rá

 – mondta a tisztviselő.

A tisztviselő ugyanakkor nem részletezte, hogy pontosan milyen jellegűek lennének ezek a válaszok, azonban hangsúlyozta, hogy egy olyan országnak, amelyet az Egyesült Államok folyamatos fenyegetés alatt tart, nincs más választása, mint hogy minden elérhető eszközzel megvédi saját szuverenitását és területi integritását. 

Irán és Trump nem először üzennek egymásnak 

Az amerikai elnök már korábban is figyelmeztette az iráni vezetést, hogy nem fogja tétlenül nézni, ahogy ártatlanokat ölnek. Mint arról lapunk is beszámolt korábban, az iszlám országban óriási tiltakozási hullám kezdődött. A megmozdulások mögött elsősorban a megélhetési válság, az elszabaduló infláció és a politikai instabilitás áll. 

Az ország vezetése számára óriási arcvesztést jelentett, hogy az Egyesült Államok és Izrael közös hadművelet során számolta fel az iráni atomlétesítményeket. 

A tiltakozások során a jelentések szerint több ezren meghaltak, miután az iráni forradalmi gárda az ország legfelsőbb vezetőjének, Ali Hameneinek az utasítására erőszakot alkalmazva verte le a tüntetéseket. A pontos számokat egyelőre nem lehet tudni, miután a rezsim egy ponton lekapcsolta az országban az internetet, a becslések szerint azonban háromezernél is többen veszíthették életüket. 

Sorra törlik a közel-keleti repülőjáratokat a nagy légitársaságok
Nagy a baj! Trump masszív sereget küldött Irán felé 
Trump eltörli Iránt a föld színéről, ha ezt teszik – sokkoló fenyegetés

 

