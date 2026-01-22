Megszületett a döntés: eldőlt Ursula von der Leyen sorsa

A Patrióta-frakció bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyennel szemben az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. A szavazás eredményeként hivatalában maradhat az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen. A bizalmatlansági indítványt 165 képviselő támogatta. Korábban Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt nem vesz részt a szavazáson; ezzel a döntéssel a párt Brüsszel álláspontja mellé helyezkedett, szemben a magyar gazdák érdekeivel.

Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Hetek óta több európai országban is nagyszabású gazdatüntetések zajlanak az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt.

Szakmai szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy az egyezmény olcsó agrártermékek tömeges beáramlását idézheti elő, ami súlyosan veszélyeztetheti az európai gazdák megélhetését.

A tiltakozók szerint nemcsak gabona, hanem hús és más mezőgazdasági termékek is eláraszthatják a piacot, miközben az uniós termelők lényegesen szigorúbb környezetvédelmi és munkajogi előírásoknak kénytelenek megfelelni.

A helyzetet tovább feszíti, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság még azelőtt írta alá a megállapodást, hogy azt az Európai Parlament jóváhagyta volna.