Rendkívüli

Súlyos lépésre szánta el magát Ausztria – ezt mindenki megérzi majd

Gyönyörű nevet kapott 2026 első budapesti babája

Megtámadta Ukrajna Oroszországot, egész este bombáztak

1 órája
Az orosz védelmi minisztérium szerint egyetlen éjjel 168 ukrán drónt lőttek le különböző régiók felett. Moszkvát is célba vették az ukránok.
dróntámadásorosz-ukrán háború

Az orosz légvédelmi rendszerek 168 ukrán pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg és fogtak el az éjszaka folyamán az érintett régiók felett – írja a TASZSZ.

Oroszország egy éjszaka alatt 168 ukrán drónokat lőtt le (Fotó: AFP)
„Az elmúlt éjszaka során 168 ukrán, pilóta nélküli légi járművet észleltek, majd a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek elfogtak és megsemmisítettek: 61-et a Brjanszki terület felett, 25-öt a Krasznodari terület felett, 23-at a Tula terület felett, 16-ot a Krím Köztársaság területe felett; 12-t a Moszkvai terület felett – köztük kilencet, amely Moszkva felé tartott; hetet a Kalugai terület felett, valamint 24 pilóta nélküli légi járművet az Azovi-tenger vize felett” – áll a közleményben.

Amint arról beszámoltunk, szilveszter éjszakáján több hullámban hajtott végre dróntámadásokat Oroszország Odesszában. 

A városban lezuhanó drónok, törmelékek okoztak károkat infrastrukturális létesítményekben, valamint lakóépületekben.

A támadás következtében áramkimaradások léptek fel Odessza város kritikus fontosságú, az ellátást biztosító vállalatainál 

 

Orosz-ukrán háború
