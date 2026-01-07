Hírlevél
Giorgia Meloni

Meloni besokallt – olyan kemény üzenetet küldött, amire még Zelenszkij sem számított

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kedden közölte, hogy az Ukrajnát támogató európai szövetségesekkel és az amerikai küldöttekkel folytatott megbeszélésein egyértelművé tette: kizárja, hogy Olaszország katonákat vezényeljen a helyszínre a biztonsági garanciák érdekében. A döntés miatt az ukrán sajtó azonnal szélsőjobboldalinak bélyegezte Melonit, amiért – a fegyverszállítások és a pénzügyi támogatás mellett – nem hajlandó katonákat küldeni Ukrajnába.
Giorgia MelonicsapatokOlaszországUkrajna

Bár Meloni következetesen kiáll Ukrajna mellett, egyértelművé tette, hogy Olaszország nem vesz részt katonailag egy lehetséges békemegállapodás felügyeletében – írja a Kyiv Post.

Giorgia Meloni: Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába (Fotó: GIANLUIGI GUERCIA / AFP)
Giorgia Meloni: Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába (Fotó: GIANLUIGI GUERCIA / AFP)

Ukrajna biztonságának támogatását megerősítve – ahogyan eddig is tettük – Meloni elnök asszony újra kiemelte az olasz kormány álláspontját a garanciákkal kapcsolatban, különösen azt, hogy Olaszország nem vet be csapatokat a terepen

– áll az olasz miniszterelnöki hivatal közleményében.

Meloni legutóbbi kijelentése a párizsi találkozón hangzott el, amelyet az úgynevezett hajlandók koalíciója tartott, és amely azokra a biztonsági garanciákra összpontosított, amelyeket Ukrajna kért arra az esetre, ha tűzszünet lépne életbe.

Meloni a megbeszélést „építő jellegűnek és konkrétnak” nevezte, és hozzátette, hogy a garanciák egy „szélesebb megállapodáscsomag” részét képezik majd.

A csomagot az Egyesült Államokkal összehangolva fogadnák el „Ukrajna szuverenitásának és függetlenségének biztosítása érdekében, beleértve egy hatékony és átfogó mechanizmust a tervezett tűzszünet ellenőrzésére és Ukrajna katonai erejének további megerősítésére” – fogalmaz a közlemény.

Meloni ugyanakkor leszögezte: Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába – az ukrán sajtó pedig emiatt egyből szélsőjobboldalinak bélyegezte. 

 

