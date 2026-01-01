Ruud Koopmans holland társadalomtudós, akit Németország egyik legelismertebb migrációkutatójaként tartanak számon, a Cicero magazinnak adott interjújában beszélt arról, hogy a láncmigráció következményeit a német kormánynak komolyabban kellene mérlegelnie. Szerinte egyáltalán nem biztos, hogy Németországnak az az érdeke, hogy közel egymillió, Szíriából érkezett menekült gyors állampolgárságot kapjon – írja a BreitBart.

Demográfiai időzített bombát robbanthat Németországban a szíriai láncmigráció – figyelmeztet a szakértő Fotó: AFP

Újabb migrációs hullám jöhet

Koopmans ugyanakkor elismerte: történt előrelépés, amikor eltörölték az úgynevezett „turbó honosítást”, amely mindössze három év után lehetővé tette az állampolgárság kérelmezését. A jelenleg érvényes, ötéves eljárás azonban szerinte továbbra is súlyos kockázatokat hordoz.

Mint fogalmazott, ez „hosszú távon demográfiai időzített bombának tekinthető”.

A szakértő rámutatott: Németországban jelenleg közel egymillió szíriai él, akik között jelentős a férfitöbblet. Tapasztalatai szerint ezek az emberek jellemzően a származási országukban keresnek házastársat, ami újabb migrációs hullámokat indíthat el.

Ezekben a társadalmakban a házasság gyakran gazdasági megállapodás is, ahol az Európába vezető út fontos csereeszköz

– magyarázta. Koopmans történelmi párhuzamot is vont: emlékeztetett arra, hogy az 1970-es években Németországba érkezett török és marokkói vendégmunkások létszáma a tömeges állampolgárság megszerzése után hatszorosára vagy akár hétszeresére nőtt a családegyesítések miatt.

Die Bundesregierung bürgert immer noch zu schnell zugewanderte Migranten ein – der bekannte Migrationsforscher Ruud Koopmans warnt vor einer “Demografie-Bombe” und kritisiert die geltende Einbürgerungspraxis in Deutschland. Er prognostiziert sieben Millionen Asylanten, allein aus… — Hartwig (@Hartwig125393) December 31, 2025

Szerinte hasonló folyamat játszódhat le a szíriai migránsok esetében is, akik Angela Merkel 2015-ös döntése nyomán érkeztek nagy számban az országba.

A szakértő úgy véli, ha nem történik változás, a következő ötven évben a Németországban élő szíriai lakosság száma akár hétmillióra is nőhet.

Hozzátette: ugyanez a dinamika más csoportoknál is megfigyelhető lehet, például az afgán, iraki vagy szomáliai migránsok körében. Koopmans szerint alapvető kérdés, hogy valóban indokolt-e a menekültek számára a lehető leggyorsabban felajánlani az állampolgárságot.

Ha valaki német állampolgár lesz, a családi migrációnak gyakorlatilag nincsenek korlátai. Onnantól kezdve a migrációs folyamatok feletti ellenőrzés megszűnik. Ez drámai perspektíva

– hangsúlyozta.