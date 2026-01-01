Demográfiai időzített bombát robbanthat Németországban a szíriai láncmigráció

Ruud Koopmans holland társadalomtudós, akit Németország egyik legelismertebb migrációkutatójaként tartanak számon, a Cicero magazinnak adott interjújában beszélt arról, hogy a láncmigráció következményeit a német kormánynak komolyabban kellene mérlegelnie. Szerinte egyáltalán nem biztos, hogy Németországnak az az érdeke, hogy közel egymillió, Szíriából érkezett menekült gyors állampolgárságot kapjon – írja a BreitBart.
Újabb migrációs hullám jöhet
Koopmans ugyanakkor elismerte: történt előrelépés, amikor eltörölték az úgynevezett „turbó honosítást”, amely mindössze három év után lehetővé tette az állampolgárság kérelmezését. A jelenleg érvényes, ötéves eljárás azonban szerinte továbbra is súlyos kockázatokat hordoz.
Mint fogalmazott, ez „hosszú távon demográfiai időzített bombának tekinthető”.
A szakértő rámutatott: Németországban jelenleg közel egymillió szíriai él, akik között jelentős a férfitöbblet. Tapasztalatai szerint ezek az emberek jellemzően a származási országukban keresnek házastársat, ami újabb migrációs hullámokat indíthat el.
Ezekben a társadalmakban a házasság gyakran gazdasági megállapodás is, ahol az Európába vezető út fontos csereeszköz
– magyarázta. Koopmans történelmi párhuzamot is vont: emlékeztetett arra, hogy az 1970-es években Németországba érkezett török és marokkói vendégmunkások létszáma a tömeges állampolgárság megszerzése után hatszorosára vagy akár hétszeresére nőtt a családegyesítések miatt.
Szerinte hasonló folyamat játszódhat le a szíriai migránsok esetében is, akik Angela Merkel 2015-ös döntése nyomán érkeztek nagy számban az országba.
A szakértő úgy véli, ha nem történik változás, a következő ötven évben a Németországban élő szíriai lakosság száma akár hétmillióra is nőhet.
Hozzátette: ugyanez a dinamika más csoportoknál is megfigyelhető lehet, például az afgán, iraki vagy szomáliai migránsok körében. Koopmans szerint alapvető kérdés, hogy valóban indokolt-e a menekültek számára a lehető leggyorsabban felajánlani az állampolgárságot.
Ha valaki német állampolgár lesz, a családi migrációnak gyakorlatilag nincsenek korlátai. Onnantól kezdve a migrációs folyamatok feletti ellenőrzés megszűnik. Ez drámai perspektíva
– hangsúlyozta.
A holland társadalomtudós arra is felhívta a figyelmet, hogy a menedékjogi programokat eredetileg ideiglenes megoldásnak szánták, nem pedig végleges letelepedési lehetőségnek. Véleménye szerint azoknak, akik csak néhány éve tartózkodnak Németországban, idővel vissza kellene térniük hazájukba. Koopmans emellett a beilleszkedés kérdését sem kerülte meg.
Szerinte nem minden migránscsoport tud ugyanúgy beilleszkedni a német társadalomba.
Ennek okát abban látja, hogy ezek az emberek gyakran nem rendelkeznek a német munkaerőpiacon szükséges végzettséggel és tapasztalattal.
A szakértő megoldási javaslatként az illegális migránsok számára harmadik országokban létrehozott visszatelepítési központok lehetőségét is felvetette.
Bár Európában egyelőre nem működnek ilyen központok, Koopmans szerint Berlin támogatása kulcsszerepet játszhat abban, hogy az Európai Unió egységesebb és határozottabb migrációs politikát alakítson ki.