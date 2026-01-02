Megszólalt a brit belügyminisztérium, már biztos, hogy óriási a baj

2025-ben több mint 41 000 migráns kelt át a La Manche csatornán kis csónakokkal – ez csaknem 5000-rel több, mint az előző évben.
A brit belügyminisztérium adatai – amelyekből már csak a szilveszter napjára vonatkozó szám hiányzik – azt mutatják, hogy az elmúlt évben 41 472 migráns kelt át a Csatornán, ami 13 százalékos növekedést jelent az előző 12 hónap 36 566-os adatához képest.
Az éves összesítés a legmagasabb 2022 óta, amikor közel 46 000-en keltek át.
A kormány szerint eddig már 50 000 olyan embert távolítottak el az országból, akik illegálisan tartózkodtak az Egyesült Királyságban, és szorosabban együttműködnek a francia kormánnyal.
November 15. és december 12. között 28 olyan nap volt, amikor nem történt átkelés, amit egyes megfigyelők az erős csatornai szeleknek tulajdonítottak.
A belügyminisztérium adatai szerint december 13-án 737-en érkeztek, majd a következő négy napban további több mint 600-an.
December 21-én összesen 803 ember érkezett 13 csónakkal – ez rekordnak számít egyetlen decemberi napra.
A legutóbbi érkezések december 22-én voltak, amikor 17 embert vittek partra Doverben.A december 31-re és 2025 teljes évére vonatkozó végleges adatokat várhatóan hamarosan nyilvánosságra hozzák.
A belügyminisztérium szóvivője azt mondta: „A kis csónakos átkelések száma szégyenteljes, és a brit emberek ennél jobbat érdemelnek.” A brit kormány 50 000 olyan embert eltávolított, akik illegálisan voltak a szigetországban, és a Franciaországgal kötött megállapodás értelmében mindazokat, akik kis csónakokkal érkeztek, visszaküldték.
Korábban beszámoltunk róla, hogy az ENSZ leköszönő menekültügyi főbiztosa egy interjúban arról beszélt, hogy Nagy-Britanniának képesnek kellene lennie évi negyvenezer menedékkérő befogadására. Filippo Grandi a tömegek ellenőrizetlen beáramlását annak tulajdonítja, hogy szerinte "a korábbi konzervatív kormányok a káosz érzetét keltették" a migráció kapcsán.