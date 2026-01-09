Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Horrorisztikus sérülések vezettek Dudás Miklós halálához

Vigyázzon!

-22 fok mellé jön az ónos eső és a fagyott eső, életveszélyesek lesznek az utak

migráns

Migráns hátterű gyerekek támadtak meg egy zsidó kávézót Lipcsében

20 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyolcfős gyermekcsoport rohamozott meg egy zsidó kávézót Lipcsében: az izraeli zászlót letépték, palackokkal dobálták az ott dolgozó nőt, és megrongálták az épületet. A rendőrség két, migráns hátterű elkövetőt azonosított.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migránsLipcseantiszemita támadáskávézó

Migránstámadás antiszemita okból. Szerda délután támadás érte Lipcsében a HaMakom nevű zsidó kávézót, amikor nyolc gyermek összeverődve rontott rá az intézményre. A kiérkező rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján két gyanúsítottat azonosítottak, akik mindössze tíz- és tizenegy évesek – közölte a rendőrség csütörtökön.

Migráns
Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)

A Junge Freiheit megkeresésére a rendőrség szóvivője elárulta: az egyik azonosított gyermek orosz, a másik dél-szudáni állampolgárságú. Mindkettőjük neve már korábban is ismert volt a hatóságok előtt, intenzív elkövetőként tartják őket számon, koruk miatt azonban a rendőrség nem közölt részleteket a múltbeli ügyeikről.

Egyértelműen antiszemita támadás történt

A támadás során két gyermek először letépte a kávézó homlokzatára kitűzött izraeli zászlót. Miután felszólították őket, visszaadták a zászlót és elmentek, ám rövid időn belül hat további gyermekkel tértek vissza. Ekkor már palackokkal dobálták meg az egyik, 46 éves női alkalmazottat, aki a sípcsontján megsérült. A támadók megpróbáltak bejutni az épületbe, majd egy reklámtáblával betörték az egyik ablakot, mintegy száz eurós kárt okozva. A rendőrség megerősítette: a gyerekek közben azt kiabálták, hogy „B...ssza meg Izrael”.

Az ügyben rongálás, veszélyes testi sértés és gyűlöletbűncselekmény gyanújával indult eljárás, ám az azonosított elkövetők életkoruk miatt nem büntethetők.

A lipcsei Plagwitz városrészben található kávézó a zsidó élet, az emlékezés és a párbeszéd helyeként határozza meg magát, ahol állandó kiállítás is foglalkozik a múlt feltárásával és a hallgatás megtörésével. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!