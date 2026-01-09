Migráns hátterű gyerekek támadtak meg egy zsidó kávézót Lipcsében

Migránstámadás antiszemita okból. Szerda délután támadás érte Lipcsében a HaMakom nevű zsidó kávézót, amikor nyolc gyermek összeverődve rontott rá az intézményre. A kiérkező rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján két gyanúsítottat azonosítottak, akik mindössze tíz- és tizenegy évesek – közölte a rendőrség csütörtökön.
A Junge Freiheit megkeresésére a rendőrség szóvivője elárulta: az egyik azonosított gyermek orosz, a másik dél-szudáni állampolgárságú. Mindkettőjük neve már korábban is ismert volt a hatóságok előtt, intenzív elkövetőként tartják őket számon, koruk miatt azonban a rendőrség nem közölt részleteket a múltbeli ügyeikről.
Egyértelműen antiszemita támadás történt
A támadás során két gyermek először letépte a kávézó homlokzatára kitűzött izraeli zászlót. Miután felszólították őket, visszaadták a zászlót és elmentek, ám rövid időn belül hat további gyermekkel tértek vissza. Ekkor már palackokkal dobálták meg az egyik, 46 éves női alkalmazottat, aki a sípcsontján megsérült. A támadók megpróbáltak bejutni az épületbe, majd egy reklámtáblával betörték az egyik ablakot, mintegy száz eurós kárt okozva. A rendőrség megerősítette: a gyerekek közben azt kiabálták, hogy „B...ssza meg Izrael”.
Az ügyben rongálás, veszélyes testi sértés és gyűlöletbűncselekmény gyanújával indult eljárás, ám az azonosított elkövetők életkoruk miatt nem büntethetők.
A lipcsei Plagwitz városrészben található kávézó a zsidó élet, az emlékezés és a párbeszéd helyeként határozza meg magát, ahol állandó kiállítás is foglalkozik a múlt feltárásával és a hallgatás megtörésével.