Ilyen sokba kerül a migráns bűnözők pátyolgatása

Jelenleg több mint 10 000 fogvatartott van Bajorország börtöneiben, és több mint felük vagy nem rendelkezik német állampolgársággal, vagy német állampolgárként külföldön született. Ez az információ a Bajor Igazságügyi Minisztérium válaszából származik, amelyet az AfD tartományi képviselői, Rene Dierkes, Jörg Baumann, Richard Graupner és Florian Köhler parlamenti kérdésére adtak – számolt be cikkében az Exxpress.

A migráns rabok száma egyre csak növekszik.

Fotó: AFP

A számok rámutatnak az igazságszolgáltatási rendszerre nehezedő nyomásra: a migráns bűnözők nemcsak a börtönhelyek többségét foglalják el, hanem évente több százmillió eurós költséget is jelentenek.

Október 31-én pontosan 10 013 ember volt fogva tartva a bajor börtönökben – közölte Georg Eisenreich (CSU) igazságügyi miniszter válaszában.

A 2025. március 31-i börtönstatisztikák szerint a fogvatartottak mindössze 48,5 százaléka rendelkezett német állampolgársággal. E németek közül 14,82 százalék külföldön született. Ez összességében azt jelenti, hogy a fogvatartottak körülbelül 58,7 százaléka külföldi állampolgár vagy külföldön született német. Ez az arány különösen magas az előzetes letartóztatásban lévők körében: 2025. március 31-én 1 967 külföldi volt itt fogva tartva, kiegészülve 165 külföldön született némettel, ami összesen körülbelül 71,8 százalékos arányt jelent.

A külföldi fogvatartottak sokféle háttérrel rendelkeznek: a legnagyobb csoport Romániából származik (530 fő), őket Törökország (379), Lengyelország (370) és Szíria (347) követi. A kiutasítási őrizeti központban, ahol 141 embert tartottak fogva, a leggyakoribb származási országok Afganisztán, Algéria, Grúzia, Nigéria és Szíria voltak.

Az migráns rabok száma nő és rengeteg pénzbe kerülnek

A bajor államra nehezedő pénzügyi teher jelentős. 2024-ben az egy fogvatartottra jutó átlagos napi költség 192,95 euró volt, amely magában foglalja a fogvatartás költségeit, az építési és tőkeberuházásokat is.

Éves szintre vetítve ez a rendes börtönrendszerben lévő külföldi állampolgárok és külföldön született németek esetében több mint 413 millió eurós költséget jelent. Csak az előzetes letartóztatás ezen csoportja évente több mint 150 millió euróba kerül. Eisenreich válaszában hangsúlyozza, hogy ezeket a költségeket általánosan tartják nyilván, és nem bontják le állampolgárság szerint.

A nem német fogvatartottak arányának alakulása azonban egyértelmű tendenciát mutat: míg 2015-ben 35,54 százalék volt, addig 2025-re 51,53 százalékra emelkedett.

Olyan bűncselekmények esetében, mint az emberölés (488 fogvatartott), a testi sértés (900) vagy a szexuális bűncselekmények (639), nem állnak rendelkezésre származás szerinti bontások, ahogyan a kábítószerrel, rablással vagy vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatban sem. A minisztérium rámutat arra is, hogy nem léteznek adatok a migrációs háttérről vagy a 2015 utáni belépési időpontokról.